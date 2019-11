Wellbrock und sein Bambi: Liebe auf den ersten Blick

Bambi für Wellbrock, USA für Lückenkemper

NDR 2 - Go To Tokio To Go – Der ARD Olympia-Podcast - 24.11.2019 12:05 Uhr Autor/in: Wittke, Cassalette

Hat er geweint? Hat er. Florian Wellbrock ist nach der Bambi-Gala bei Oma und Opa und spricht über seine Tränen. Und Gina Lückenkemper über ihren Schritt in die USA.