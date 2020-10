Wegen Corona: Bundesliga-Finale ohne Judo-Team Hannover Stand: 07.10.2020 15:00 Uhr Die Frauen und Männer vom Judo-Team Hannover haben ihre Teilnahme am Bundesliga-Finale an diesem Wochenende abgesagt. Grund ist die Corona-Pandemie.

"Zu gefährlich", sagte Männertrainer Nick Bobrowski dem "sportbuzzer": "Die Angst vor Corona ist schon dabei." Im brandenburgischen Senftenberg finden am Sonnabend die Titelkämpfe der Männer und am Sonntag die Entscheidungen der Frauen statt, gekämpft wird im K.o.-Modus. Die Unsicherheit war allerdings bei einigen Clubs groß, viele sagten ab. Nur fünf der 16 Männerteams gehen am Sonnabend auf die Matte.

Nur noch drei Frauen-Teams dabei

"Wenn sich nur einer den Virus holen würde, würden wir unseren ganzen Stützpunkt lahmlegen", so Bobrowski. "Wir haben eine große Verantwortung, verlangen von unseren Nachwuchskämpfern viel in puncto Hygiene. Da müssen wir Vorbilder sein und dürfen nicht zu viel Risiko eingehen."

Auch die Frauen des Clubs sind nicht dabei. "Irgendwie war den meisten die Sache mulmig", berichtete Sprecherin Janne Ahrenhold: "Wir haben nun einmal eine Pandemie." Nur noch drei Frauen-Teams kämpfen am Sonntag um den Titel. Die Mannschaften behalten trotz der Absagen ihren Bundesliga-Platz für das kommende Jahr und "hoffen, dass es 2021 besser wird", so Bobrowski.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 07.10.2020 | 15:25 Uhr