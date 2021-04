Wegen Corona: Basketball-Bundesliga verlängert Hauptrunde Stand: 27.04.2021 16:51 Uhr Die Basketball-Bundesliga verlängert ihre Hauptrunde bis zum 18. Mai, um Corona-bedingt verschobene Spiele nachholen zu können. Spätestens am 20. Mai sollen die Play-offs um die Meisterschaft beginnen.

Verlegte Partien ohne Play-off-Teams dürfen auch parallel zur Meisterrunde stattfinden. Der "best of five"-Modus wird dort beibehalten, das letzte Finalspiel muss spätestens am 13. Juni gespielt sein. Bereits für die Play-offs qualifiziert sind aus dem Norden die Baskets Oldenburg und die Hamburg Towers. Nur noch rechnerische Chancen haben die BG Göttingen und die Löwen Braunschweig. Schlusslicht Rasta Vechta steht vier Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde mit acht Punkten Rückstand praktisch als Absteiger in die zweitklassige ProA fest.

Kein Abstieg wegen Team-Quarantäne

Sollten Hauptrunden-Spiele wegen Mannschaftsquarantäne nicht ausgetragen werden können und sich kein Nachholtermin finden, verliert das betroffene Team mit 0:2 Punkten und 0:40 Körben. Landet eine Mannschaft nur wegen abgesagter Partien auf einem Abstiegsplatz und hätte die Möglichkeit zur Rettung gehabt, bleibt das Team in der BBL. Eine Ausnahme dieser Regel bilden Absagen, die "auf eine maßgebliche Nicht-Einhaltung der Hygienemaßnahmen" zurückgehen.

Play-offs: Spielausfall wegen Corona = Niederlage

In den Play-offs zieht eine Team-Quarantäne eine negative Wertung für die im fraglichen Zeitraum liegenden Spiele nach sich. Sollten die übrigen Spiele der Serie bis zum Beginn der nächsten Runde noch durchführbar sein, steigt das Team mit dem entsprechenden Rückstand ein. Müssen während einer Serie beide Clubs in Isolation und die Partien können nicht nachgeholt werden, kommt der in der Gesamtabrechnung führende Verein weiter - bei Gleichstand das in der Hauptrunde besser platzierte Team.

Nachrückmodus für Halbfinale und Finale

Zudem wurde für Halbfinale und Finale ein Nachrückmechanismus etabliert, falls ein beteiligtes Team in Quarantäne muss und seine Spiele nicht in der vorgegebenen Zeit absolvieren kann. Der direkte Gegner aus der vorigen Runde kommt dann weiter, für das Viertelfinale gilt diese Regel nicht. Sollten beide Finalteilnehmer ausfallen, wird situativ entschieden, jedoch soll es nicht dazu kommen, dass beide unterlegenen Halbfinalisten um die Meisterschaft spielen.

