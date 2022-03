Wasserballer Nagaev: Ukraine und Russland gemeinsam im Herzen Stand: 14.03.2022 12:56 Uhr Der Krieg in der Ukraine sorgt beim Wasserball-Profi Ivan Nagaev vom amtierenden deutschen Meister Waspo/98 Hannover für eine innere Zerissenheit. Er ist in Russland geboren und in der Ukraine aufgewachsen.

Wie radikal sich alles ändern kann, sieht man manchmal schon an einer einfachen Zahlenfolge. 00380 lautet diese im Falle von Ivan Nagaev. Noch bis vor wenigen Wochen sorgte der Anblick dieser Kombination auf dem Telefon-Display bei ihm für eine gespannte Vorfreude auf fröhliche Unterhaltungen mit den Liebsten aus der Heimat.

00380 ist die Landesvorwahl der Ukraine, Nagaev hat bis zu seinem 15. Lebensjahr in Odessa gelebt. Es war eine unbeschwerte Kindheit in der Hafenstadt am Schwarzen Meer, die für ihre Strände und ihre pittoresken Bauten bekannt ist.

Sorge, Wut und Traurigkeit

Seit wenigen Wochen kommt aus der Heimat nahezu nichts Gutes mehr. Erst recht gilt dies seit dem 24. Februar - jenem Tag, an dem auf Geheiß des russischen Despoten Wladimir Putin der große, hochgerüstete Nachbar mit seinen Truppen den souveränen Staat Ukraine überfallen hat. Seitdem steht die 00380 in Verbindung mit grenzenloser Sorge, großer Wut und unendlicher Traurigkeit.

"Jetzt ist die ganze Welt anders." Ivan Nagaev

Bei Nagaev kommt noch eine innere Zerissenheit hinzu. Der 28 Jahre ist gebürtiger Russe, spielte bislang in der Nationalmannschaft des Landes. Aufgewachsen ist er allerdings in der Ukraine.

"Ich habe Familie in der Ukraine, aber auch in Russland"

"Es ist eine schwierige Situation für mich, das ist alles nicht einfach", sagte der Waspo-Angreifer im Sportclub des NDR. "Ich habe Familie in der Ukraine, aber auch in Russland. So wie bei mir, ist das bei vielen Leuten dort, denn früher war das ja mal ein Land."

Mehr als 30 Jahre ist das her. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion erklärte die Ukraine am 24. August 1991 ihre Unabhängigkeit. Nun herrscht Krieg zwischen den Staaten.

Mutter und Schwiegermutter nach Hannover geholt

Und dieser hat Nagaev in den vergangenen zwei Wochen voll eingenommen. Er reiste mehrmals an die polnisch-ukrainische Grenze, um Familienmitglieder mit dem Auto nach Hannover zu bringen. Die Mutter und die Schwiegermutter leben bei ihm. Der Vater und der Bruder sind in Odessa geblieben, um die Stadt gegen die Russen zu verteidigen.

"Sie wissen nicht, was sie machen können, wenn von oben eine Bombe kommt." Ivan Nagaev

In Nagaevs Wohnung leben derzeit neun Menschen, unter anderem seine Mutter und seine Schwiegermutter. Zuvor hat der Profi mit der kraftvollen Wurfhand mit seiner Frau und den drei Töchtern dort gewohnt. Seinen Vetter haben die Teamkollegen Fynn und Linus Schütze aufgenommen.

Nagaev will für Deutschland spielen

Die große Anspannung ihres Teamkollegen ist auch den anderen Waspo-Spielern nicht verborgen geblieben. "Man merkt schon, dass Ivan ein bisschen mehr in sich gekehrt ist, dass er nachdenklicher geworden ist in den vergangenen zwei Wochen, was vollkommen verständlich ist", sagte Julian Real. "Wir versuchen, ihn aufzubauen, und fragen oft, wie es ihm geht."

Die Teilnahme am Training ist derzeit freiwillig für Nagaev, der klare sportliche Pläne hat. Er will für Deutschland spielen. "Er hat alles dafür getan, was man kann", sagte Trainer Karsten Seehafer beim Besuch im Sportclub. "Er hat den Einbürgerungstest und den Sprachtest bestanden. Jetzt sind die Verbände an der Reihe."

Klare Haltung zur russischen Politik

Für den Linkshänder, der zweimal mit Waspo deutscher Meister wurde, sind dies derzeit allerdings nur Ereignisse am Rande. Er informiert sich stetig über die Situation in der Ukraine und in Odessa im Besonderen. Und er spürt immerzu diesen inneren Konflikt, den emotionalen Bezug zu dem Land, in dem er geboren ist, und jenem, in dem er aufgewachsen ist.

"Es sind zwei Länder in meinem Herzen. Ich liebe diese Länder", sagte Nagaev. Und dann sagte er noch eines: "Aber die russische Regierung, die unterstütze ich nicht."

