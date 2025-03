Wasserball: Männer von Waspo/98 Hannover sind Pokalsieger - Frauen verlieren Finale

Stand: 15.03.2025 20:06 Uhr

Die Wasserballer von Waspo/98 Hannover haben am Sonnabend in Berlin den DSV-Pokal gewonnen. Das Herrenteam der Niedersachsen sicherte sich den DSV-Pokal mit einem klaren Erfolg gegen Duisburg. Die Frauen hingegen unterlagen in ihrem Finale deutlich.