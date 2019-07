Stand: 14.07.2019 12:08 Uhr

650.000 Gäste besuchen Warnemünder Woche

Bei leichtem Wind konnten am Sonntag alle Bootsklassen in den letzten Wettkampftag der Warnemünder Woche starten. Dazu gehören auch die Laser, die auf der Mittelmole ihren Europacup aussegeln. Nach fünf Rennen liegt die Schwerinerin Lena Haverland bei den Wettbewerben der Frauen auf dem vierten Platz. Außerdem testen die H-Boote an der Hohen Düne das Segelrevier, die im kommenden Jahr ihre Weltmeisterschaft im Rahmen der Warnemünder Woche austragen wollen.

Videos 02:44 Nordmagazin Europacup der Laser mit Hannah Anderssohn Nordmagazin Auf der Warnemünder Woche ist am Donnerstag der Europacup der Laser gestartet. Für die 19-jährige Hannah Anderssohn aus Rostock war das Rennen etwas ganz Besonderes. Video (02:44 min)

Wegen Nebel und Windes fielen seit Freitag in allen Bootsklassen viele Regatten aus. Dem durchwachsenen Wetter der vergangenen Woche zum Trotz ziehen die Organisatoren dennoch eine positive Bilanz. Rund 650.000 Besucher kamen für die diesjährige Segelwoche nach Rostock.

Qualität der Wettbewerbe im Fokus

Laut Organisationsbüro der Segelveranstaltung kamen damit rund 100.000 Gäste weniger als im Rekordsommer 2013. Doch es gehe nicht darum neue Besucherrekorde aufzustellen, so die neue Leiterin der Warnemünder Woche Ulrike Döring. Wichtiger sei es, die Qualität der Wettbewerbe und des Landprogramms zu verbessern, und dieses Ziel sei ihrer Ansicht nach erreicht worden. Etwa 1400 Sportler aus 30 Nationen haben an den Regatten in 16 Bootsklassen und bei den Rennen der Kielyachten auf der Ostsee teilgenommen.

Raceboarder nach zehn Jahren wieder in Warnemünde

Bei leicht auffrischendem Wind am Samstagnachmittag konnten die Dyas und die First-18-Boote am Ende ihre Wettkampfregatten weiterführen. Bei den Dyas segelten Andreas Romanwski und Marlon Zilch auf Platz eins. Im First 18-Boot setzte sich Thomas Jungblut durch. Auch die Raceboarder konnten am Sonnabend doch noch ihren ersten internationalen Team-Wettbewerb, den "Nations Cup" austragen. Es ist die erste internationale Mannschaftsregatta der Raceboard-Surfer, bei der rund 40 Teilnehmer in verschiedenen Kategorien und auch international gemischten Teams starteten. Bei den Männern und den Junioren holte das deutsche Team den Titel. In der Master-Klasse siegte Polen. In den gemischten Teams setzten sich Tschechien und die Slowakei durch.

Die Sieger der Raceboard-Weltmeisterschaften standen schon am Donnerstag fest: Bei den Damen siegte die Finnin Aleksandra Blinnikka, bei den Herren der Pole Maksymilian Wojcik, der elf von zwölf Rennen mit großem Abstand gewann. Bei den Junioren gewann Ferran Jurado Besa aus Spanien. Nach knapp zehn Jahren waren die 120 Windsurfer aus 20 Nationen zum zweiten Mal mit ihrer Weltmeisterschaft in Warnemünde.

Weltmeisterschaft der J/22er abgebrochen

Die Top-Starter der Mini-Kielbootklasse J/22, die vor Warnemünde ihre WM aussegeln, wurde nach der Flaute am Freitag und Sonnabend schließlich abgebrochen. Weltmeister wurde mit der Wertung bis Donnerstag der Niederländer Jean-Michel Lautier.

Warnemünder Woche: Segelfest an der Ostsee

























Neuer "Rund Bornholm"-Rekord

Im Yachthafen Hohe Düne wurde am Mittwochabend das Team Speedsailing auf der Segelyacht "Ospa" als Sieger der Hochsee-Regatta Rund Bornholm geehrt. Die Crew verbesserte ihren Streckenrekord aus 2017 um drei Stunden, 40 Minuten und 7 Sekunden. Die neue Rekordzeit für die 270 Seemeilen beträgt nunmehr 24 Stunden, 54 Minuten und 23 Sekunden.

An Land ging es bei dem zehntägigen Segelfest ebenfalls sportlich zu: Besucher konnten sich unter anderem im Strandstadion der Sport Beach Arena in Trendsportarten ausprobieren. An den verschiedenen Veranstaltungsorten rund um den Alten Strom wurde ein buntes Programm organisiert, am Leuchtturm gab es viele Live-Konzerte. Das Programm endet am Sonntag unetr anderem mit dem 19. Trachtentreffen, der Fortsetzung des Drachenboot-Festivals am Alten Strom und einem Lacrosse-Turnier in der Strandarena.

Auch der NDR war mit einem Medienzelt präsent, wo Interessierte mit den Redaktionen von NDR 1 Radio MV, dem Nordmagazin, dem NDR Wetterexperte Uwe Ulbrich und der "Ostsee-Zeitung" ins Gespräch kamen. Die tägliche Talkrunde von Redakteuren des NDR und der "Ostsee-Zeitung" mit unterschiedlichsten Gästen steht hier zum Nachhören bereit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Frühaufsteher | 14.07.2019 | 12:00 Uhr