Stand: 21.06.2019 11:05 Uhr

Walkenhorst schließt Beach-Comeback nicht aus

Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst schließt mittelfristig ein sportliches Comeback nicht mehr vollständig aus. "Dass ich mich jetzt bereits wieder so gut fühle, ist überraschend. Beachvolleyball war und ist mein Leben und ich würde natürlich wieder gerne anfangen zu spielen", sagte die 28-Jährige im Interview der Deutschen Sporthilfe: "Ob nur national oder aber auf der internationalen Tour oder ob ich sogar noch mal vier Jahre weitermache bis Paris 2024, das wird sich zeigen. Ganz die Finger vom Ball lassen kann ich jedenfalls noch nicht." In der französischen Metropole finden in fünf Jahren die übernächsten Olympischen Spiele statt.

Wehmütiger Blick zur WM

Der WM vom 28. Juni bis 7. Juli in ihrer Wahl-Heimat Hamburg (live im Ersten und bei NDR.de) blickt Walkenhorst mit etwas Wehmut entgegen. Sie wisse, "dass es bei der WM, wenn ich dann vor Ort bin, schmerzen wird, weil es einfach ein geiles Turnier ist. Und da will man auf dem Feld stehen und zeigen, was man kann. Also wird es definitiv weh tun."

"Heimpublikum kann ordentlich pushen"

Aktuell stehen die Drillinge Mo, Pepe und Emma im Mittelpunkt von Walkenhorsts Interesse. Ihre Ehefrau Maria hatte die Kinder im Oktober vergangenen Jahres zur Welt gebracht. Walkenhorst hatte ihre Laufbahn Anfang dieses Jahres aus gesundheitlichen Gründen beendet. 2016 war sie mit Laura Ludwig Olympiasiegerin, im Jahr darauf Weltmeisterin geworden. Ludwig bildet nach ihrer Babypause seit Beginn des Jahres ein Duo mit Margareta Kozuch. Der neuen Kombination traut Walkenhorst trotz zuletzt durchwachsender Ergebnisse bei der WM einiges zu, "weil ich weiß, wie sie arbeiten und dass sie den Schwerpunkt auf die WM setzen. Sie haben zuletzt viel über die anderen Turniere hinwegtrainiert, um Erfahrung zu sammeln, haben noch mal Techniken umgestellt." Sechs Monate seien eine "knackige Zeit, um sich zusammen zu finden. Aber ein Heimpublikum kann auch ordentlich pushen."

