Walkenhorst: Beachvolleyball-Comeback gelungen

Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst hat bei ihrem Comeback nach knapp zweijähriger Auszeit einen ersten Erfolg gefeiert. An der Seite ihrer neuen Partnerin Anna-Lena Grüne gewann die Hamburgerin in Düsseldorf beim DM-Qualifikationsturnier das Auftaktspiel gegen Lena und Sarah Overländer 2:1 (19:21, 21:12, 15:9).

Das Nahziel sind die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand Anfang September. Sollte das an diesem Wochenende nicht gelingen, bliebe noch die Tourstation Hamburg (14. bis 16. August). Aber auch ein weiterer Olympia-Start ist für Walkenhorst ein Thema.

Corona stoppte die Rückkehr mit Partnerin Gernert

Eigentlich wollte sich die 29-Jährige in Ruhe mit Melanie Gernert auf ihr Comeback vorbereiten, doch dann kam die Corona-Pandemie und wirbelte ihre Pläne gehörig durcheinander. Die Rückkehr mit Gernert fiel ins Wasser, stattdessen standen für Walkenhorst und deren Ehefrau Maria erst einmal die gemeinsamen Kinder im Vordergrund. "Es waren jetzt vier Monate, in denen wir uns, wie viele andere Eltern auch, 24/7 um die Drillinge zu Hause kümmern mussten, da war an Sport bis auf ein paar Stabi-Übungen nicht wirklich zu denken."

Ziel Timmendorf - mit Nachwuchshoffnung Grüne

Als vor knapp zwei Wochen der Anruf kam, dass die Kita in Hamburg wieder öffnet, "stand ich ohne Partnerin da", berichtet Walkenhorst. Gernert hatte sich nach Absprache bereits eine neue Mitspielerin gesucht. Obwohl alles "sehr kurzfristig und mit vielen Fragezeichen versehen" war, hielt die Weltmeisterin von 2017 an ihren Comeback-Plänen fest. Die Bundesnachwuchstrainer brachten schließlich die 18-jährige Hildesheimerin Grüne ins Spiel. "Wir hatten zwei Wochen Vorbereitung, wir haben ein gutes Niveau auf nationaler Ebene. Deswegen ist mein Ziel, dass wir uns für Timmendorf qualifizieren."

Olympia 2024 in Paris? Wenn der Körper mitmacht

Walkenhorst will noch einmal angreifen, bremst aber die Erwartungen: "Ich bin natürlich noch nicht auf dem Niveau von 2016." In jenem Jahr erfüllte sie sich mit Ludwig in Rio den olympischen Gold-Traum. Noch einmal bei den Spielen zu starten, schließt Walkenhorst nicht aus: "Wenn ich merke, dass mein Körper das schmerzfrei mitmacht, dann könnte ich mir Paris 2024 tatsächlich vorstellen. Aber das kommt natürlich auch ein bisschen auf die Partnerin an."

Vorher muss sie sich aber erst wieder herantasten: "Die erste Woche hatte ich großen Muskelkater, aber es pendelt sich ein." Das dürfte sie jedoch mit Blick auf die vergangenen Jahre wenig stören. Im August 2018 bestritt Walkenhorst ihr vermeintlich letztes Spiel, bevor sie verletzungsbedingt ihre Karriere vorerst beendete. Das Training habe sie in dieser Zeit teilweise nach zehn Minuten abbrechen müssen. "Irgendwann habe ich es laut ausgesprochen: Das war es, es geht nicht mehr." Nun geht es doch wieder - zurück in den Sand.

