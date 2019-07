Stand: 04.07.2019 20:50 Uhr

WM: Thole/Wickler mit starker Leistung weiter

Julius Thole und Clemens Wickler haben bei der Beachvolleyball-WM in Hamburg als einziges deutsches Männer-Team das Achtelfinale erreicht. Das deutsche Top-Team zeigte eine überragende Vorstellung und setzte sich am Donnerstag mit 2:0 (23:21, 21:19) gegen Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen aus den Niederlanden durch. Mann des Spiels war 2,06-Meter-Mann Thole, an dem sich die Olympiadritten die Zähne ausbissen. Zwölf Blocks verbuchte der Hamburger. "Das ist unfassbar, was hier passiert ist. Ich habe noch nie so ein Spiel gespielt. Wir haben als Team gefightet, die Taktik hat funktioniert, ich bin superstolz", sagte Thole im Anschluss. Das Duo trifft am Freitag (ab 18 Uhr im ARD-Livestream) im Halbfinale auf die Brasilianer Alison/Avaro Filho.

Thole/Wickler lieferten sich mit den Weltmeistern von 2013 ein hochklassiges Duell. Der erst 22-jährige Thole und sein zwei Jahre älterer Partner spielten abgeklärt und ließen sich auch von den gefährlichen Aufschlägen der Gegner nicht verunsichern. Selbst ein Rückstand im zweiten Satz brachte beide nicht aus dem Konzept.

Flüggen: "Kacke an der Hand"

Lars Flüggen und Nils Ehlers verpassten den Einzug in die nächste Runde. Das HSV-Duo spielte fast zwei Sätze lang stark, verlor aber nach gewonnenem ersten Durchgang noch mit 1:2 (21:15, 19:21, 10:15) gegen die US-Amerikaner Tri Bourne/Trevor Crabb. Am Ende mangelte es den Lokalmatadoren an Konstanz. "Den zweiten Satz hätten wir gewinnen können. Emotional war es danach eine schwierige Situation. Eigentlich waren wir wieder da. Aber wenn du Kacke an der Hand hast, hast du Kacke an der Hand", kommentierte Flüggen die zu vielen verschlagenen Bälle.

Stark! Flüggen buddelt (fast) unmöglichen Ball aus 04.07.2019 17:00 Uhr Lars Flüggen und Nils Ehlers haben bei der WM im Sechzehntelfinale mit 1:2 verloren, zeigten aber gegen Bourne/Crabb über weite Strecken Beachvolleyball vom Feinsten. Eine Kostprobe.







"Im zweiten Satz fehlte ein Punkt", ergänzte Ehlers, der die WM als einen "wichtigen Schritt Richtung Tokio 2020" einordnete: "Wir wissen, was wir können. Vereinzelt hatten wir das schon vor der WM gezeigt, uns hatten aber die Konstanz und das Selbstvertrauen gefehlt. Jetzt haben wir gespürt, dass dieses da ist", sagte Ehlers. Deshalb sei das Aus nach überzeugender Vorrunde besonders bitter.

Bergmann/Yannick unterliegen norwegischem Top-Duo

Zuvor waren auch Philipp Arne Bergmann/Yannick Harms in der Runde der letzten 32 ausgeschieden. Die deutschen Vizemeister, die als Lucky Loser ins Sechzehntelfinale vorgestoßen waren, unterlagen den norwegischen Shootingstars Anders Mol/Christian Sorum mit 0:2 (13:21, 13:21). Trotz einer über weite Strecken hervorragenden Leistung erwies sich das derzeit beste Team der Welt als zu hohe Hürde. Vor allem gegen die hervorragende Blockarbeit von Mol fand das deutsche Duo kein probates Mittel. Den 17. Platz und vor allem 640 Weltranglistenpunkte nehmen beide "als Schritt nach vorn" dennoch mit.

Borger/Sude heute im Einsatz

Als einziges deutsches Frauen-Duo hatten am Vortag Karla Borger und Julia Sude den Sprung ins Achtelfinale geschafft. Beide treffen am Abend (20.30 Uhr) auf die starken Brasilianerinnen Barbara/Fernanda.

