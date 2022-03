Vom Kritiker zum Liebhaber: Zverev will Davis Cup nach Hamburg holen Stand: 10.03.2022 10:01 Uhr Davis-Cup-Kritiker Alexander Zverev setzt sich selbst aktiv für Hamburg als Gastgeber ein. Der Tennisprofi ist zuversichtlich, dass die Gruppenphase mit dem deutschen Team im Herbst in seiner Heimatstadt stattfinden kann.

"Ich denke, es sieht sehr gut aus. Hoffentlich können wir im September die deutsche Mannschaft und auch den Davis Cup nach Hamburg bringen", sagte der Olympiasieger am Rande des ATP-Masters in Indian Wells.

Mit Gerard Piqué, der neben seiner aktiven Karriere als Fußball-Profi beim FC Barcelona als Investor über die Geschicke des traditionsreichen Tennis-Teamwettkampfs entscheidet, stehe er in "ständigen, wöchentlichen Kontakt". "Wir reden über die Business-Idee und so weiter und so fort."

"Wir haben ein Angebot an die Mannschaft gemacht, die den Davis Cup veranstaltet. Jetzt ist nur die Frage, ob sie unser Angebot annehmen oder nicht." Alexander Zverev

Nach Angaben des "Hamburger Abendblatts" hat sich der Deutsche Tennis Bund (DTB) gemeinsam mit dem österreichischen Promotor "Emotion Group", der auch die Turniere in Stuttgart (Herren) und Berlin (Damen) veranstaltet, mit dem Hamburger Rothenbaum als ein Austragungsort der vier Davis-Cup-Zwischenrunden beworben. Die sollen vom 14. bis 18. September ausgespielt werden. Die Endrunde findet dann vom 23. bis 27. November statt. Als Favorit auf die Austragung gilt Abu Dhabi.

"Er hat sein Interesse bekundet und würde gern helfen, dass wir die Endrunde erreichen, wenn am Rothenbaum gespielt würde", hatte DTB-Präsident Dietloff von Arnim zum Engagement von Zverev gesagt. Allerdings enden am Wochenende zuvor erst die US Open in New York.

Überraschende Rückkehr ins Davis-Cup-Team

Mit seiner Rückkehr ins deutsche Davis-Cup-Team hatte der Weltranglistendritte zuletzt überrascht. In Rio de Janeiro führte Zverev die Mannschaft gegen Brasilien zum Sieg. Seine Teilnahme habe nur von außen kurzfristig ausgesehen, sagte der 24-Jährige nun. "Ich habe darüber mit unserem Kapitän schon seit den Australian Open gesprochen", so Zverev, der anscheinend auch eigene Geschäfts-Interessen verfolgt: "Ein Geschäftspartner und ich arbeiten daran, den Davis Cup nach Deutschland zu holen und dazu mussten wir uns natürlich erst mal qualifizieren."

"Es wäre für mich ein Riesenhighlight, in Hamburg spielen zu können, und ich finde das einfach eine gute Idee." Alexander Zverev

Dass er lange als großer Kritiker des neuen Formats einen Einsatz im Davis Cup verweigert hatte, sieht Zverev nicht als Widerspruch. "Ich habe immer gesagt, dass ich kein Riesenfan davon bin. Aber ich bin schon ein Riesenfan davon, was jetzt zum Beispiel in Rio war: die Auswärtsspiele, die Heimspiele. Da bin ich ein Riesenfan von", sagte er. Dass das Format nun aufgeteilt und nicht mehr alles im Dezember an einem Ort gespielt werde, wie noch im vergangenen Jahr, "das ist schon ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. Deswegen versuche ich auch, open minded zu sein, vor allem jetzt, wenn ich ein Teil von dem Event sein kann und wir als deutsche Mannschaft in Deutschland spielen können."

Acapulco der "schlimmste Moment meines Lebens"

Es wäre zweifellos auch eine weitere Chance der Rehabilitation für den Hamburger. Mit seinem Ausraster beim Turnier in Acapulco, als er den Schiedsrichter beleidigt und dessen Hochstuhl mit seinem Schläger attackiert hatte, hat Zverev viel Kredit bei den Fans und auch den Tennis-Kollegen verspielt.

In Indian Wells bezeichnete die deutsche Nummer eins den Vorfall als den "schlimmsten Moment meines Lebens" und versicherte, dass er sich "nie wieder in meinem Leben so verhalten werde".

"Es war mir peinlich und es ist mir immer noch peinlich, wenn ich durch die Umkleidekabine laufe", sagte Zverev: "Das ist kein schönes Gefühl, aber wir alle machen Fehler." Er habe um Entschuldigung gebeten, wisse aber, dass dies nicht ausreiche, fügte der Sieger der ATP Finals des vergangenen Jahres an. Er hoffe, dass die Leute ihm verzeihen.

