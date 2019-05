Stand: 11.05.2019 09:45 Uhr

Volleyball-Titelshowdown: Stuttgart gegen SSC

In der Volleyball-Bundesliga kämpfen die Schweriner Frauen heute Abend in Stuttgart um den Gewinn des deutschen Meistertitels. Nach den ersten vier Finalbegegnungen steht es 2:2. Wer die heutige Partie gewinnt, ist neuer deutscher Meister.

Volleyball: SSC wahrt die Meisterchance Nordmagazin - 10.05.2019 19:30 Uhr Nach dem Sieg gegen MTV Stuttgart sind die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin weiter im Rennen um die Deutsche Meisterschaft. Sie gewannen souverän mit 3:0.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Fünfte und letzte Partie

Nur 48 Stunden nach dem gewonnenen vierten Spiel in Schwerin treffen beide Mannschaften zum fünften und letzten Mal in dieser Saison aufeinander. "Es ist schon eine extreme Belastung, aber wir wollen jetzt die Schale", sagte SSC-Libera Anna Pogany vor dem finalen Duell einer langen Spielzeit. Beide Teams waren bereits in den Finals der vergangenen zwei Jahre aufeinander getroffen. In beiden Duellen behielt der SSC die Oberhand.

Heimvorteil für Stuttgart

Für Stuttgart spricht der Heimvorteil. Die Partie war innerhalb weniger Minuten ausverkauft und für Schwerin spricht der kleine psychologosche Vorteil, dass die Mannschaft mit einem Erfolgserlebnis anreisen konnte. Gewinnt das Team aus Baden-Württemberg, ist es deren erster Titel der Vereinsgeschichte. Setzen sich die Schwerinerinnen durch, so wäre der dritte Titelgewinn in Folge für den SSC perfekt. Das Spiel beginnt um 18:30 Uhr. NDR 1 Radio MV berichtet live.

Schwerin erzwingt alles entscheidendes Spiel

















Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 11.05.2019 | 10:00 Uhr