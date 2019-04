Stand: 11.04.2019 21:55 Uhr

Volleyball: Schweriner SC schlägt Potsdam 3:2

von Henning Strüber, NDR.de

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin sind mit einem Sieg in ihre Play-off-Halbfinalserie um die deutsche Meisterschaft gestartet. Der Titelverteidiger gewann am Donnerstagabend in einem bis zuletzt hoch spannenden Duell mit 3:2 (21:25, 25:22, 23:25, 25:19, 17:15) gegen den SC Potsdam. Für Schwerin war McKenzie Adams mit 24 Zählern erfolgreichste Punktesammlerin. Zur besten SSC-Spielerin wurde Jennifer Geerties gekürt.

SSC spielt am Sonnabend in Potsdam

Mit einem weiteren Erfolg im zweiten Aufeinandertreffen beider Teams in der Serie "Best-of-Five" am Sonnabend (16.10 Uhr) in Potsdam könnten die Schwerinerinnen den Finaleinzug schon am kommenden Donnerstag (17.30 Uhr) in Schwerin perfekt machen. Wenn nicht, sind die weiteren Partien in der Serie für den 20. April (19 Uhr/Potsdam) und den 23. April (19 Uhr/Schwerin) angesetzt.

Gäste spielen unbeschwert auf

Der favorisierte SSC hatte vor 1.798 Zuschauern in der heimischen Volleyballhalle wie schon vor einer Woche beim 3:2-Erfolg in Münster zunächst Mühe, in die Partei zu kommen. Das Heim-Team fand gegen das variable, druckvolle Offensivspiel der Gäste über weite Strecken kein wirksames Mittel. Die erstmals im Meisterschafts-Halbfinale stehenden Potsdamerinnen, die sich im Viertelfinale gegen Vilsbiburg durchgesetzt hatten, spielten dagegen unbeschwert auf. Immer wieder wurden Liga-Topscorerin Marta Drpa und Außenangreiferin Eva Hodanová effektvoll in Szene gesetzt.

Über den Kampf ins Spiel

Die Angriffsaktionen des Rekordmeisters ließen hingegen oft die nötige Präzision vermissen, auch bei der Annahme hatte der SSC große Probleme. Doch allmählich besann sich Schwerin auf seine kämpferischen Qualitäten, die Aufschläge kamen besser und auch der Block - oft in Person von Beta Dumančić - war nun zur Stelle, sodass der SSC die drohende Niederlage noch abwenden konnte und den vierten Satz mit 25:19 gewann. Im hochdramatischen Tie-Break benötigte der Rekordmeister insgesamt sechs Matchbälle, ehe er am Ende mit 17:15 nach mehr als zwei Stunden Spielzeit doch noch das bessere Ende für sich behielt.

