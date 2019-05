Stand: 01.05.2019 19:04 Uhr

Volleyball: Schwerin gleicht gegen Stuttgart aus

von Henning Strüber, NDR.de

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin haben sich in der Finalserie um die deutsche Meisterschaft eindrucksvoll zurückgemeldet. Die Mannschaft gewann am Mittwoch eine turbulente zweite Partie gegen den MTV Stuttgart mit 3:1 (25:17, 18:25, 25:14, 26:24). Damit steht es nach der 1:3-Auftaktniederlage des SSC am vergangenen Sonnabend in Stuttgart in der Serie "Best-of-Five" 1:1. "Vor dem Spiel lag ein riesiger Druck auf uns - jetzt liegt er wieder bei Stuttgart", sagte Koslowski nach der Partie. "Die Aufschläge waren heute wichtig. Britt (Bongaerts) und Greta (Szakmáry) haben heute ein Super-Spiel gemacht." Gelingt dem SSC im dritten Aufeinandertreffen am Sonntag (5. Mai, 17.10 Uhr) in Stuttgart ein Sieg, kann die 13. Meisterschaft mit einem weiteren Erfolg am Donnerstag (9. Mai) perfekt gemacht werden.

Furioser Start des SSC

Der SSC ging vor 2.100 Zuschauern in der ausverkauften heimischen Volleyballhalle von Beginn hochkonzentriert zu Werke und legte gleich eine 7:1-Serie auf's Parkett. Die Aufschläge kamen druckvoll, der Block war zur Stelle und das nötige Quäntchen Glück war bei einigen Bällen auch dabei. Mit zwei Assen brachte Denise Hanke, die wohl härteste Aufschlägerin der Liga, den ersten Satz gegen stellenweise überfordert wirkende Stuttgarterinnen unter Dach und Fach.

Das Blatt wendet sich - kurzzeitig

Im zweiten Satz zeigte sich ein umgekehrtes Bild: Die Norddeutschen verloren plötzlich völlig den Faden, Stuttgart dagegen bekam nun immer mehr Oberwasser und zog schnell mit bis zu neun Punkten davon. Der zunehmend unruhig werdende Koslowski versuchte mit der Hereinnahme von Britt Bongaerts und Greta Szakmáry für Hanke und Geerties gegenzusteuern.

"Wir wollten es unbedingt"

Der zweite Satz ging zwar dennoch verloren, doch im dritten Satz war der SSC plötzlich wieder hellwach. Die Spielerinnen agierten nun wieder wesentlich aggressiver und Szakmáry zog das Spiel variabel auf. So verbuchte der SSC unter dem Jubel seiner Fans Punkt um Punkt bis zum Satzgewinn - und dieses Mal gab der SSC die Partie nicht mehr aus den Händen und zeigte sich auch in der hart umkämpften Schlussphase nervenstark. "Der vierte Satz war superspannend" sagte SSC-Libera Anna Pogany. "Aber am Ende hat man gemerkt, dass wir es unbedingt wollten." Erfolgreichste SSC-Spielerin war McKenzie Adams mit 17 Punkten.

