Stand: 30.01.2019 20:45 Uhr

Volleyball: SSC gewinnt 3:1 gegen Erfurt von Christian Kahlstorff, NDR.de

Die Volleyball-Spielerinnen des SSC aus Schwerin haben am Mittwoch ihr Heimspiel gegen Schwarz-Weiß Erfurt gewonnen. Das Team von Trainer Felix Koslowski gewann vor 1.709 Zuschauern mit 3:1 (25:22, 18:25, 25:18, 25:12) musste dabei aber deutlich mehr Kraft aufbringen, als vor dem Spiel erwartet. Erfolgreichste Spielerin beim SSC war Kimberly Drewniok mit 23 Punkten.

Leise Halle, lauter Trainer

Das Spiel war dabei lange Zeit nicht so einseitig, wie es das Ergebnis andeutete. So laut hatte man Felix Koslowski in dieser Saison während einer Auszeit noch nicht gehört. Und dass der Trainer des Schweriner SSC derart rief, lag nicht an der Lautstärke der sonst wahrlich nicht leisen Arena in Schwerin. Die war vergleichsweise still. Der Coach hielt seinen betroffen dreinschauenden Spielerinnen vielmehr eine echte Standpauke. Nach dem souverän gewonnen ersten Satz lagen die im zweiten Satz nach vielen leichten Ungenauigkeiten mit 10:20 hinten - der Satz war nicht mehr zu gewinnen. Für Team und Publikum - gleichermaßen erfolgsverwöhnt - ein ungewohnter Rückstand.

Das zweite Team harmoniert noch nicht

Schwerin war dabei von Spielbeginn an mit vielen Spielerinnen aus der zweiten Reihe angetreten. Und die harmonierten nicht so gut wie die Stammbesetzung: So manches Zuspiel fand keinen Abnehmer. Doch die Ansprache in der Auszeit wirkte: Das Team kam noch auf 18:22 heran. Am Ende retteten sich die Gäste zwar zum Satzgewinn, doch nun war der Kampfgeist des SSC geweckt. Den dritten Satz gewannen die Gastgeberinnen auch dank des Einsatzes von Stammspielerinnen wie Jennifer Geerties, Laura Barfield und Denise Hanke mit 25:18. Der vierte Satz geriet dann zur Machtdemonstration des amtiertenden Meisters.

Weckruf vor schweren Auswärtsspielen

Koslowski lobte nach dem Spiel die geringe Fehlerquote bei Erfurt. Gleichzeitig bedauerte der Trainer, dass viele Ersatzspielerinnen nicht überzeugen konnten. "Wir haben in den ersten zwei Sätzen unseren Rhythmus nicht gefunden. Aber natürlich bin froh, dass wir am Ende unser Spiel gefunden und die drei Punkte geholt haben." Mit dem Sieg bleibt der SSC in der Tabelle der Bundesliga an Spitzenreiter Stuttgart dran. Bereits am Sonnabend wartet auf den SSC das nächste Spiel. In Aachen wartet ein ungleich härter Brocken. Der Tabellenfünfte der Bundesliga konnte am Sonnabend überraschend Dresden mit 3:2 schlagen und wird mit entspechend viel Selbstvertrauen antreten. Am Mittwoch darauf geht es in der Champions League erneut nach Italien. Das Spitzenteam aus Conegliano dürfte nach dem 0:3-Triumph des SSC auf eine ebenso deutliche Revanche aus sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 30.01.2019 | 19:00 Uhr