Volleyball: SSC fegt Italiens Meister aus der Halle von von Christian Kahlstorff, NDR.de

Die Volleyballerinnen des deutschen Meisters aus Schwerin haben am Dienstag in der Champions League sensationell den italienischen Meister aus Conegliano mit 3:0 (36:34, 25:17, 25:22) besiegt. In einem dramatischen ersten Satz konnten die Gastgeberinnen zehn Satzbälle abwehren bis sie den Abschnitt schließlich für sich entschieden. Von diesem Schlag sollte sich der hohe Favorit auf den Titel nicht mehr erholen. Die Spielerinnen von Trainer Felix Koslowski spielten zeitweise wie im Rausch und ließen den Gästen keine Chance. Beste Spielerin beim SSC war McKenzie Adams.

Koslowski: "Geil!"

Coach Koslowski war nach dem Spiel überwältigt. "Wir wollten Conegliano einfach ärgern. Endlich konnten wir mal frei aufspielen, da wir nicht die Favoriten waren. Das hat funktioniert. Was soll ich noch sagen? Geil!", freute sich der Trainer. Auch Adams war verständlicherweise zufrieden. "Wir wissen, was wir können. Und wenn mal alles klappt, dann können wir jeden schlagen", so die Angreiferin. "Ab jetzt liegt zumindest die Latte ein Stück weiter oben."

Schwerin mit ausgeglichener Bilanz

Zum Auftakt der Gruppenspiele hatten die Mecklenburgerinnen am 20. November beim polnischen Vizemeister aus Łódź mit 1:3 (18:25, 23:25, 25:14, 17:25) das Nachsehen. Dritter Vorrunden-Gegner der Schwerinerinnen im Pool D ist Savino Del Bene Scandicci. Das erste Spiel zwischen beiden Vertretungen findet am 23. Januar 2019 in Italien statt. Der deutsche Rekordmeister hatte in den vergangenen Jahren auf eine Teilnahme an der Königsklasse aus sportlichen und finanziellen Gründen verzichtet.

