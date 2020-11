Volleyball: SSC Schwerin steht im Pokal-Finale Stand: 19.11.2020 19:03 Uhr Die Volleyballerinen des SSC Schwerin greifen nach dem siebten Pokalsieg der Vereinsgeschichte. Nach dem 3:1 (25:22, 25:22, 22:25, 25:16)-Halbfinalerfolg gegen Titelverteidiger Dresdner SC stehen die Mecklenburgerinnen im Endspiel.

"Ich bin super glücklich. Wir haben eine geschlossene Teamleistung gezeigt", sagte Anna Pogany vom SSC Schwerin.

Gegner im Finale ist entweder Bundesliga-Tabellenführer SC Potsdam oder Meister MTV Stuttgart, die am Abend in Stuttgart das zweite Halbfinale bestreiten. Termin und Ort des Endspiels stehen noch nicht fest.

In der vergangenen Saison waren die Schwerinerinnen im Halbfinale an Stuttgart gescheitert. 2019 durften die Mecklenburgerinnen zuletzt die DVV-Pokal-Trophäe in Empfang nehmen.

Weitere Informationen Volleyball: SSC Schwerin gewinnt den Supercup Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben zum vierten Mal in Folge den Supercup gewonnen. In Dresden setzten sich die Norddeutschen mit 3:0 durch. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 19.11.2020 | 19:25 Uhr