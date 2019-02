Stand: 26.02.2019 09:17 Uhr

Volleyball: Rechenspiel für SSC in der Champions League von Christian Kahlstorff, NDR.de

Abakus statt Sektdusche: Der frisch gebackene Volleyball-Pokalsieger aus Schwerin steckt nur Stunden nach dem Triumph in Mannheim in der Vorbereitung auf das letzte Gruppenspiel in der Frauen-Champions-League. Heute werden die Schwerinerinnen den Tabellenführer aus Scandicci empfangen. Neben den Punkten innerhalb des Spiels dürfte vor allem nach dem Spiel viel gerechnet werden. Nur ein klarer Sieg würde die minimale Chance auf ein Weiterkommen wahren.

Schwerin hat mathematische Chancen aufs Weiterkommen

Schwerin steht in der Gruppe D mit sieben Punkten hinter Scandicci (zwölf) und Conegliano (acht) auf dem dritten Platz. Selbst bei einem Gewinn müssten noch weitere Ergebnisse zugunsten des SSC ausfallen, damit die Schweriner als punktebeste Zweite ins Viertelfinale rutschen. Von den 20 Mannschaften der Vorrunde kommen nur die fünf Sieger und die drei besten Zweitplatzierten der Gruppen die Runde der besten acht Teams.

Koslowski will Heimserie verteidigen

Dennoch geht SSC-Trainer Felix Koslowski zuversichtlich in das Spiel, zumal der SSC eine Serie zu verteidigen hat. "Wir wollen auch das letzte Heimspiel gewinnen", verwies der Coach vor dem Spiel auf die Heimsiege gegen Conegliano und Łódź. Auswärts verlor das Team jedoch alle drei Spiele.

Endspurt in der Bundesliga beginnt

Am 2. März wird Schwerin bereits wieder in der Bundesliga aktiv. Gegen Suhl gilt es, den Anschluss an Tabellenführer Stuttgart zu halten. Fünf Spieltage vor Schluss könnte der amtierende Meister zudem den zweiten Platz praktisch sicherstellen. Zurzeit hat der SSC elf Punkte Vorsprung auf Dresden. Das nächste Heimspiel wird Schwerin am 9. März gegen Potsdam bestreiten.

