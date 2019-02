Stand: 24.02.2019 14:58 Uhr

Volleyball: Lüneburg im Pokalfinale ohne Chance

Die SVG Lüneburg hat den ersten Titel der Vereinsgeschichte verpasst. Die Niedersachsen verloren das Finale um den deutschen Volleyball-Pokal am Sonntag in Mannheim deutlich mit 0:3 (23:25, 18:25, 16:25) gegen Rekordsieger VfB Friedrichshafen. Am Nachmittag (16.15 Uhr) steht noch das Finale der Frauen an selber Stelle auf dem Programm: Meister Schweriner SC trifft auf Bundesliga-Tabellenführer MTV Stuttgart.

Friedrichshafen holt zum 16. Mal den "Pott"

Vor 10.287 Zuschauern geriet der Sieg des Favoriten nie ernsthaft in Gefahr. Die Lüneburger, die in der Liga in dieser Saison erstmals ein Spiel in Friedrichshafen gewonnen hatten, konnten nur phasenweise mithalten. Genau wie bei ihrem ersten Final-Auftritt vor vier Jahren musste die SVG ein 0:3 hinnehmen. "Wir haben lange Zeit nicht die richtigen Antworten gefunden. Zwei, drei meiner Spieler haben im zweiten und dritten Satz nicht mehr das gezeigt, was sie können", sagte SVG-Coach Stefan Hübner. Für Friedrichshafen war es der dritte Pokalsieg in Serie und der 16. insgesamt.

