Volleyball: Jennifer Geerties verlässt den SSC

Jennifer Geerties hat ihren Verein, den SSC Palmberg Schwerin, um die Auflösung ihres bis 2020 gültigen Vertrages gebeten. Sie will wohl ins Südeuropäische Ausland wechseln. Das hat die 25-jährige Außenangreiferin am Montag bekanntgegeben. Bei welchem Club Geerties in der kommenden Spielzeit aktiv sein wird, wollte sie noch nicht verraten.

Außenangreiferin Jennifer Geerties hat den SSC Palmberg Schwerin um die Auflösung ihres Vertrages gebeten. Das gab Geerties am Montag auf einem Fanfest in Schwerin bekannt.







Trainer Felix Koslowski: Großer Verlust für uns

Natürlich sei Geerties Weggang ein großer Verlust für den Verein, sagte SSC-Trainer Felix Koslowski: "Jennifer war nicht nur wegen ihrer spielerischen Qualitäten eine ganz wichtige Spielerin für uns - sondern auch wegen ihrer persönlichen Art." Sie habe maßgeblichen Anteil an den Erfolgen des Vereins in den letzten Jahren. Trotzdem erachtet Koslowski Geerties Wechsel als eine riesige Chance für die Spielerin, um Erfahrungen im Ausland zu sammeln.

Fünf erfolgreiche Jahre beim SSC

Jennifer Geerties hat fünf Jahre beim SSC Palmberg in Schwerin Volleyball gespielt. Sie entwickelte sich in dieser Zeit zu einer Führungspersönlichkeit und war in den vergangenen drei Spielzeiten Kapitänin des SSC. Geerties wurde in Schwerin zwei Mal deutsche Meisterin und Supercup-Siegerin. Zudem gewann sie zusammen mit den Schweriner Volleyballerinnen den DVV-Pokal. Ebenfalls verabschiedet wurden auf einer Fan-Feier Ralina Doshkova, Tessa Polder und Nanaka Sakamoto.

