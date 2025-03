Volleyball: Giesen Grizzlys im Halbfinale Stand: 26.03.2025 22:52 Uhr Die Volleyball-Männer der Giesen Grizzlys sind im Kampf um die deutsche Meisterschaft einen Schritt weitergekommen. Am Mittwochabend gewannen die Niedersachsen mit 3:1 Sätzen beim TSV Herrsching und zogen damit ins Halbfinale ein.

Durch das 23:25, 25:19, 25:21, 25:20 beim TSV Herrsching setzten sich die Norddeutschen auch im zweiten Play-off-Viertelfinalduell durch und entschieden die Serie nach dem Modus "best of three" mit 2:0 Siegen für sich. Das erste Spiel hatte die Mannschaft von Grizzlys-Coach Itamar Stein in eigener Halle mit 3:2 gewonnen.

Grizzlys Giesen erstes Team im Halbfinale

Damit sind die Grizzlys das erste Team, das sich für das Semifinale qualifiziert hat. Die SVG Lüneburg könnte am Freitagabend nachziehen. Dann gastiert das Team von Trainer Stefan Hübner in seinem Play-off-Viertefinale in Spiel Nummer zwei bei der FT 1844 Freiburg. Die erste Partie hatte Lüneburg am Montag in eigener Arena souverän für sich entschieden.

