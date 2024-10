Volleyball-Bundesliga: Schwerin holt mit Kokram erste Thailänderin der Clubgeschichte

Schwerin verpflichtet mit Kokram erste Thailänderin der Clubgeschichte Stand: 11.10.2024 15:23 Uhr Die Schweriner Bundesliga-Volleyballerinnen haben am Freitag die Verpflichtung von Pimpichaya Kokram bekannt gegeben - sie ist die erste Thailänderin in der Geschichte des SSC. Die 26-Jährige ist eine feste Größe im Nationalteam des asiatischen Landes.

Pimpichaya Kokram soll das Team von Trainer Felix Koslowski auf der Außenangreifer-Position verstärken. Aufgrund der Knieverletzung von Nova Marring, die für mehrere Monate ausfallen wird, stand der Verein vor der Herausforderung, kurzfristig eine erfahrene und leistungsstarke Spielerin als Ersatz zu finden. Kokram, da sind sich die SSC-Verantwortlichen sicher, sei dabei die ideale Verstärkung: Sie bringe herausragende Fähigkeiten im Angriff mit.

Koslowski kennt Kokram von Länderspielen

"Wir sind stolz, Pimpichaya Kokram in Schwerin willkommen zu heißen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr. Sie wird mit ihrer Erfahrung und ihrem Spielverständnis eine wichtige Rolle in unserem Kader spielen", sagte Coach Koslowski. Er kennt die Thailänderin bereits als Gegnerin der deutschen und niederländischen Nationalmannschaft im Rahmen vieler internationaler Turniere. "Dass sie die erste thailändische Spielerin in der Vereinsgeschichte ist, macht diese Verpflichtung für uns umso besonderer."

"Ich bin sehr gespannt auf die Stimmung hier in Schwerin." Pimpichaya Kokram

Debüt im Heimspiel gegen Suhl

Die 26-Jährige, die bereits in der japanischen, indonesischen und thailändischen Liga aktiv war, freut sich auf die neue Herausforderung, ist aber auch "ein bisschen aufgeregt. In Thailand ist der Hype um die Nationalmannschaft sehr groß, zu den Clubspielen kommen jedoch weniger Zuschauer und deshalb bin ich sehr gespannt auf die Stimmung hier in Schwerin", sagte die Außenangreiferin. Am Sonnabend (18 Uhr) empfangen die Schwerinerinnen in der Volleyball-Bundesliga den VfB 91 Suhl.

