Vier Stunden Regenpause beim Matchball: Kurioses Lys-Match in Dubai Stand: 18.02.2025 18:10 Uhr Über acht Stunden vom ersten Aufschlag bis zum Matchball und vier Stunden Pause vor dem letzten Ballwechsel: Tennisprofi Eva Lys aus Hamburg hat beim WTA-Turnier in Dubai eine denkwürdige Partie gegen die Wimbledon- und French-Open-Finalistin Jasmine Paolini gespielt.

Regen ist im Wüstenemirat Dubai alles andere als alltäglich. Dass Lys' Match gegen die Italienerin deswegen immer wieder unterbrochen werden musste, war schon kurios an sich. Dass die letzte Pause mehr als vier Stunden dauerte und vor dem zweiten Matchball für Paolini ausgerufen wurde, setzte der denkwürdigen Partie die Krone auf.

Nach der Rückkehr auf den Platz gewann die Italienerin den einen, entscheidenden Ballwechsel und brachte Lys so eine 2:6, 5:7-Niederlage bei - mehr als acht Stunden nach dem ersten Aufschlag.

Lys ab Montag wohl beste Deutsche

Die Norddeutsche hat trotzdem einen Schritt nach vorne gemacht. Nach der erfolgreichen Qualifikation und dem Erstrundensieg wird die 23-Jährige in der Weltrangliste aller Voraussicht nach die Top 80 knacken - und erstmals als beste deutsche Spielerin geführt werden.

"Es war ein wirklich langes Match"

Bei den Australian Open zu Beginn des Jahres hatte Lys als Lucky Loser überraschend drei Matches im Hauptfeld gewonnen und war erst an der fünfmaligen Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek (Polen) gescheitert. Ihre gute Form stellte sie auch in Dubai unter Beweis. Gegen Titelverteidigerin Paolini hielt sie im zweiten Satz erstaunlich gut mit. Einen 0:3-Rückstand drehte Lys in ein 4:3, doch letztlich erwies sich die Weltranglistenvierte unter den schwierigen Bedingungen als abgeklärter. "Es war ein wirklich langes Match", sagte Paolini schmunzelnd nach ihrem Sieg.

