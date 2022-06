Vielseitigkeitsreiter wollen sich in Luhmühlen für WM empfehlen Stand: 15.06.2022 13:20 Uhr Von Donnerstag bis Sonntag suchen die deutschen Vielseitigkeitsreiter in Luhmühlen ihren Meister. Neben der DM steigt die internationale Fünf-Sterne-Prüfung. Der NDR überträgt am Wochenende live im TV und hier bei NDR.de.

Top-Reiter aus insgesamt 21 Nationen haben für den Klassiker in der Lüneburger Heide gemeldet, bei dem anders als im vergangenen Jahr wieder Zuschauer erlaubt sind. Der Fokus der deutschen Starter liegt vor allem auf der Vier-Sterne-Prüfung, in der es auch um die deutsche Meisterschaft sowie um die begehrten Startplätze für die WM 2022 im September im italienischen Pratoni del Vivaro geht.

Horb und Auffarth am Start

Der Titelverteidiger und dreimalige Olympiasieger Michael Jung (Horb), der im vergangenen Jahr mit Chipmunk triumphierte, ist diesmal mit dem elfjährigen Highlighter dabei. Die ehemalige Weltmeisterin Sandra Auffarth (Ganderkesee) sattelt mit Viamant du Matz und Rosveel zwei Pferde. Sophie Leube (Fröndenberg) gibt mit der zwölfjährigen Stute Jadore Moi ihre Premiere in der Fünf-Sterne-Prüfung.

Nicht dabei sind Ingrid Klimke (Münster), die zeitgleich im polnischen Baborowsko am Start sein wird, und Julia Krajewski (Warendorf). Die Olympiasiegerin dürfte für die WM gesetzt sein.

Zeitplan Donnerstag:

9.45 Uhr DM (CCI4*-S) Dressur

14.30 Uhr CCI5*-L Dressur Freitag:

8.45 Uhr DM (CCI4*-S) Dressur

13.45 Uhr CCI5*-L Dressur Sonnabend:

9.15 Uhr CCI5*-L Gelände

12.50 Uhr DM (CCI4*-S) Gelände (Live: 14.30 - 16 Uhr) Sonntag:

10.15 Uhr CCI5*-L Springen; anschl. Siegerehrung

13.10 Uhr DM (CCI4*-S) Springen (Live: 14 - 15.15 Uhr); anschl. Siegerehrung

Thomsen erstmals als Bundestrainer in Luhmühlen

Neu-Bundestrainer Peter Thomsen, der das Turnier als Zuschauer und Reiter gut kennt, kommt erstmals in seiner neuen Rolle nach Luhmühlen. "Das ist meine Heimat, mein Wohnzimmer. Das ist für jeden Vielseitigkeitsreiter eine Ehre und ein Spaß, dort zu starten", sagte der zweimalige Mannschafts-Olympiasieger, der Anfang des Jahres die Aufgabe von Hans Melzer übernommen hat.

In dessen Amtszeit holten seine Reiter 34 Medaillen bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften (19 Gold, 8 Silber, 7 Bronze). "Es ist die Herausforderung, die ich mir gewünscht habe", so Thomsen: "Ich hoffe, dass ich seine Fußstapfen so weit wie möglich ausfüllen kann."

Talente wollen sich bewähren

Inhaltlich sieht 61-Jährige als einen Schwerpunkt, Talente nach vorn zu bringen: "Das ist die große Herausforderung - die Spitze breiter und natürlich auch jünger zu machen. Es ist ein langer Weg." Für die Talente kommt die WM noch nicht in Betracht. Sie können sich am Wochenende bei den deutschen Meisterschaften erst einmal bewähren.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 18.06.2022 | 14:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Pferdesport