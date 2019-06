Stand: 12.06.2019 11:45 Uhr

Vielseitigkeits-Elite zu Gast in Luhmühlen

Von Donnerstag bis Sonntag trifft sich die Elite der Vielseitigkeitsreiterei in Luhmühlen. Das Turnier in der Lüneburger Heide ist eine von nur sechs Veranstaltungen weltweit in der höchsten Schwierigkeitskategorie (Fünf Sterne). Parallel findet die Vier-Sterne-Prüfung statt, in deren Rahmen der deutsche Meister gekürt wird. Im Anschluss veröffentlicht Bundestrainer Hans Melzer seinen erweiterten Kader - die sogenannte Longlist - für die Europameisterschaft, die Ende August ebenfalls in Luhmühlen auf Vier-Sterne-Niveau ausgetragen wird.

Deutscher Olympiakader am Start

Der gesamte deutsche Olympiakader hat für die EM-Generalprobe gemeldet, darunter DM-Titelverteidigerin Julia Krajewski (Warendorf) sowie die Olympiasieger Sandra Auffarth (Ganderkesee), Ingrid Klimke (Münster) und Michael Jung (Horb), der 2012 in London und vier Jahre später in Rio auch im Einzel triumphierte. Neben den deutschen Teilnehmern sind Reiter aus 17 Nationen dabei.

DM: NDR zeigt Gelände und Springen live

Der Sportclub zeigt den Geländeritt (Sonnabend, 15 – 17 Uhr) sowie das Springen (Sonntag, 15 – 16 Uhr) der deutschen Meisterschaft live im TV und hier bei NDR.de.

Zeitplan Luhmühlen Donnerstag, 13. Juni:

9 - 12.55 Uhr: **** Dressur 1. Teil (DM)

14.35 - 16.50 Uhr: ***** Dressur 1. Teil

Freitag, 14. Juni:

9 - 13.10 Uhr: **** Dressur 2. Teil (DM)

14 - 16.40 Uhr: ***** Dressur 2. Teil

Sonnabend, 15. Juni:

10.15 - 12.50 Uhr: ***** Gelände

13.50 - 16.55 Uhr: **** Gelände (DM)

15 - 17 Uhr live im TV und bei NDR.de

Sonntag, 16. Juni:

11 - 12.15 Uhr: ***** Springen

14 - 15.55 Uhr: **** Springen (DM)

15 - 16 Uhr live im TV und bei NDR.de

