Vielseitigkeit in Luhmühlen jetzt live: Die Entscheidung im Springen Stand: 18.06.2023 13:58 Uhr Olympiasiegerin Julia Krajewski belegt bei der deutschen Meisterschaft der Vielseitigkeitsreiter in Luhmühlen nach dem Geländeritt Platz eins und zwei. Die Entscheidung fällt heute im Springen. Der NDR überträgt jetzt live. Ingrid Klimke ist dann nicht mehr dabei.

In der internationalen Vier-Sterne-Prüfung, die gleichzeitig als deutsche Meisterschaft gewertet wird, liegt Krajewski nach dem Ritt im Gelände am Sonnabend mit Nickel auf Rang eins (27,5 Punkte), obwohl sie wegen einer minimalen Überschreitung der Richtzeit 0,8 Strafpunkte erhielt.

Zuvor war die 35-Jährige mit Eros de Cantrale ohne Fehler geblieben - Platz zwei (30,2). "Platz eins und zwei: Daran hätte ich nie gedacht. Ich bin sehr, sehr stolz auf meine beiden Jungs", sagte Krajewski. Bundestrainer Peter Thomsen betonte: "Ich bin super zufrieden mit Julia und ihren Pferden." Dritter ist Calvin Böckmann mit The Phantom Of The Opera (31,8).

Klimke zieht sich bei Sturz Schlüsselbeinbruch zu

Bitter verlief der Nachmittag für Ingrid Klimke mit Siena just do it. Nach der Dressur hatte die Münsteranerin noch auf dem zweiten Platz gelegen, beim Geländeritt stürzte sie von ihrer Stute, nachdem dieses ein Hindernis touchiert hatte.

Zunächst schien es, als sei die zweimalige Team-Olympiasiegerin genauso wie ihr Pferd unverletzt geblieben. Wegen einer schmerzenden Schulter wurde die 55-Jährige jedoch zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht - und da gab es die bittere Diagnose: Schlüsselbeinbruch! Sie muss nach Angaben der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) zeitnah operiert werden - und droht den CHIO Ende Juni zu verpassen. Klimke selbst gab sich auf Instagram optimistisch: "Die Ärzte sind zuversichtlich, dass ich schnell wieder im Sattel sitze".

Die nach der Dressur führende Britin Mollie Summerland gab während des Geländeritts auf, nachdem ihr Pferd Charly van ter Heiden bei mehreren Hindernissen Probleme hatte.

Fünf-Sterne-Prüfung: Britinnen vorne

In der Fünf-Sterne-Prüfung, die schwieriger ist und seltener ausgetragen wird als eine Vier-Sterne-Prüfung, dominieren die Britinnen. In Führung liegt Laura Collette mit London 52 (20,3 Punkte). Rang zwei belegt Kitty King mit Vendredi Biats (26,8), Weltmeisterin Yasmin Ingham mit Rehy DJ (27,5) ist Dritte. Bester deutscher Starter ist Jérôme Robiné mit Black Ice auf Position elf (34,1).

