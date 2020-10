Vielseitigkeit in Luhmühlen: DM ohne Zuschauer, aber immerhin Stand: 01.10.2020 10:35 Uhr Die Vielseitigkeitsreiter ermitteln an diesem Wochenende in Luhmühlen die deutschen Titelträger. Nahezu die gesamte nationale Elite ist am Start.

Olympia-Gold, Europameisterschaften, Siege bei den Weltreiterspielen - die deutschen Vielseitigkeitsreiter haben bislang so ziemlich alles gewonnen, was es weltweit zu gewinnen gibt. In diesem Jahr liegt das Augenmerk aber aufgrund der Corona-Pandemie noch mehr als sonst auf den nationalen Meisterschaften. Und so ist die deutsche Elite nahezu komplett an diesem Wochenende in Luhmühlen am Start, um ihre Titelträger zu ermitteln. Die DM beginnt am Freitag mit der Dressur, am Sonnabend geht es auf die anspruchsvolle Geländestrecke, die Entscheidung fällt am Sonntag im abschließenden Springen.

Vorjahressiegerin Krajewski nicht am Start

Das Traditionsturnier in der Lüneburger Heide war im Juni zunächst abgesagt worden, eigentlich sollten an diesem Wochenende nur die Jugend-Meisterschaften in Luhmühlen stattfinden. Doch Profis und Sponsoren baten darum, dass auch sie um ihren Titel reiten können. Die gleichzeitig ausgetragene internationale Fünf-Sterne-Prüfung entfällt. Die Meisterschaft ist das einzige Championat in diesem Jahr für die deutschen Vielseitigkeitsreiter, nachdem die Olympischen Spiele von Sommer 2020 auf 2021 verschoben wurden. "Die Reiter sind froh, dass sie reiten können", sagte Bundestrainer Hans Melzer.

Alle seine Top-Paare sind am Start. Die frühere Weltmeisterin Sandra Auffarth (Ganderkesee) kommt mit Viamant du Matz. Ingrid Klimke möchte mit Hale Bob ihren fünften Meister-Titel gewinnen, der dreimalige Olympiasieger Michael Jung (Horb) ist mit Fischer Chipmunk dabei, der einheimische Andreas Dibowski (Döhle) wird Corrida reiten. Julia Krajewski, die in den vergangenen beiden Jahren triumphierte, wird ihren Titel indes nicht verteidigen: Die Warendorferin kümmert sich als Junioren-Nationaltrainerin um den Reit-Nachwuchs in Luhmühlen.

Organisatoren-Appell: Bitte keine Zuschauer

Wegen der Corona-Pandemie muss das nationale Championat ohne Zuschauer auskommen. Bei der EM im vergangenen Jahr waren beim Geländeritt 40.000 Zuschauer an der Strecke. "Wir bitten die Fans um Verständnis, dass wir keine Zuschauer zulassen können, da aufgrund der hohen Nennungszahlen das Personenkontingent durch Begleiter, Pfleger, gEltern und Pferdebesitzer bereits ausgeschöpft ist", sagte Turnierleiter Ulrich Schmidt mit Verweis auf das Hygienekonzept: "Darum unsere herzliche Bitte an alle anderen: Bleibt zuhause!" Sollten am Wochenende doch Zuschauer auftauchen, müsse die Veranstaltung schlimmstenfalls abgebrochen werden.

