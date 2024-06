Vielseitigkeit in Luhmühlen - Jung weiterhin auf Platz eins

Stand: 15.06.2024 16:01 Uhr

Michael Jung hat bei der deutschen Meisterschaft der Vielseitigkeitsreiter in Luhmühlen im Geländeritt seine Führung verteidigt. Julia Krajewski machte am Sonnabend einen großen Sprung nach vorne. Der NDR überträgt die Entscheidung am Sonntag live.