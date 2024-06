Vielseitigkeit in Luhmühlen - Geländeritt jetzt live Stand: 15.06.2024 14:25 Uhr Michael Jung liegt bei der deutschen Meisterschaft der Vielseitigkeitsreiter in Luhmühlen nach der Dressur auf Platz eins. Der NDR überträgt die Geländeprüfung jetzt live.

Jung hatte bereits am Donnerstag mit Ocean Power eine starke Vorstellung im Dressur-Viereck abgeliefert. Am Freitag war er mit seinem Paradepferd Chipmunk am Start und zeigte die beste Leistung aller Teilnehmer. Mit 22,9 Fehlerpunkten geht er als Führender in den Geländeritt.

Der NDR überträgt diesen heute jetzt live im TV und Livestream. Am Sonntag gibt es die Entscheidung im abschließenden Springen ebenfalls live (ab 13.45 Uhr).

Titelverteidigerin Krajewski auf Rang elf

Mit Ocean Power belegt Jung in der Vier-Sterne-Prüfung, die gleichzeitig als deutsche Meisterschaft gewertet wird, Rang vier (27,1). Auf Platz zwei liegt die Britin Laura Collett mit London 52 (24,8). Dritte ist die Deutsche Anna Lena Schaaf mit Fairytale 39 (26,0).

Auf dem fünften Rang liegt die dreimalige Weltmeisterin Sandra Auffarth aus Ganderkesee auf Viamant du Matz (27,2). Titelverteidigerin und Tokio-Olympiasiegerin Julia Krajewski aus Warendorf ist mit dem zehn Jahre alten Wallach Nickel (28,5) Elfte.

Luhmühlen wichtig mit Blick Richtung Olympia

Die deutsche Meisterschaft ist wichtig auch gerade im Hinblick auf die Nominierung für die Olympischen Spiele in Paris. Nominiert wurde der deutsche Olympia-Kader noch nicht. Nach dem Turnier in Luhmühlen wird die sogenannte Longlist erstellt, nach Abschluss des CHIO in Aachen (7. Juli) erfolgt die endgültige Nominierung für die olympischen Reitwettbewerbe (26. Juli bis 11. August).

"Die deutsche Meisterschaft wird sehr wichtig sein. Luhmühlen bietet als Austragungsort für die internationale Vielseitigkeit eine perfekte Vorbereitung auf Paris, da die Geländestruktur sehr ähnlich ist: eher flach, mit Wiesen und Wald", betonte Bundestrainer Peter Thomsen.

VIDEO: Vielseitigkeitsreiten in Luhmülen: Es geht auch um die Olympia-Tickets (2 Min)

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 15.06.2024 | 14:30 Uhr