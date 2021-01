Vendée Globe: Segler Herrmann schon Dritter Stand: 15.01.2021 09:02 Uhr Solo-Weltumsegler Boris Herrmann liegt bei der Vendée Globe mittlerweile auf Rang drei. Gelingt dem 39-Jährigen bei seiner Premiere auf Anhieb der ganz große Coup?

Nach 68 Tagen auf See beträgt der Rückstand des Hamburger Skippers auf den in Führung liegenden Franzosen Charlie Dalin gerade einmal 38 Meilen (70 Kilometer). "Chancen auf den Sieg bestehen definitiv", zeigte sich Herrmann optimistisch.

Intaktes Boot als Trumpf?

Von Vorteil könnte in der entscheidenden Phase des See-Rennens die gute Verfassung seines Bootes "Seaexplorer - Yacht Club de Monaco" sein. Experten bescheinigen ihm sogar, das auf dem Papier schnellste Gefährt der vorderen sechs Boote zu haben.

Ob es bei diesem Zustand auch bleibt, werden die kommenden Tage zeigen: "Die Alarme springen momentan an Bord häufig an. Meine Nerven sind deshalb angespannt wie fast noch nie. Es gehen harte Schläge durch Schiff und Körper", beschrieb Herrmann die anspruchsvolle Passage in Richtung Äquator, den die Segler bis zum 17. Januar erreicht haben wollen.

Vorfreude auf die Familie

Nach mehr als zwei Monaten auf See sehnt der 39-Jährige zunehmend die Ankunft zwischen dem 27. und 30. Januar im Start- und Zielhafen Les Sables-d'Olonne herbei: "Ich freue mich aufs Ankommen, darauf Menschen und meine Familie zu sehen und endlich mal wieder in einem richtigen Bett zu schlafen." Möglicherweise haben er und seine Lieben dann ja sogar noch mehr zu feiern als die sichere Rückkehr des Hamburgers.

VIDEO: Vendée Globe: Herrmann auf Kurs Äquator (3 Min)

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 17.01.2021 | 22:50 Uhr