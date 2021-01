Stand: 27.01.2021 16:52 Uhr Vendée Globe Liveblog: Schlussspurt für Boris Herrmann und Co.

Die Entscheidung bei der Vendée Globe naht. Wer gewinnt die härteste Solo-Regatta des Segelsports? Gelingt dem Hamburger Boris Herrmann der ganz große Coup? NDR.de berichtet im Live-Blog und zeigt die Entscheidung der Weltumseglung ab circa 19 Uhr im Livestream.

Keine 100 km mehr für Charlie Dalin

Der Franzose hat mit der "Apivia" praktisch das Ziel vor Augen. Sein Landsmann Louis Burton ("Bureau Vallee 2") muss etwa noch die doppelte Distanz absolvieren. Boris Herrmann und die "Seaexplorer - Yacht Club de Monaco" trennen noch 312 km vom Zielhafen Les Sables-d’Olonne, den fünftplatzierten Yannick Bestaven (Frankreich, "Maitre CoQ IV"), der aufgrund seiner Zeitgutschrift von 10:15 Stunden (Boris Herrmann: 6 Stunden) beste Aussichten hat, rund 490.

Ein Hit für Boris Herrmann

VIDEO: "Boris Flieg!" (4 Min)

Frank Schönfeldt, hauptberuflich Segelmacher und passionierter Segler, hat Boris Herrmann einen Song gewidmet. Die Songs des Liedermachers sind in der Seglerszene Kult.

Greta Thunberg drückt Herrmann die Daumen

"Du hast immer gesagt, unter die Top 5 zu kommen, würde sich wie ein Sieg anfühlen - und nun das ... Was für ein großartiger Erfolg, egal wie es jetzt noch endet. Es macht mich wirklich glücklich zu sehen, dass Segelfans auf der ganzen Welt und in ganz Deutschland nun wissen, was für eine großartige Person du bist", schrieb die schwedische Klimaaktivistin an Boris Herrmann. Der Hamburger hatte die 18-Jährige im Spätsommer 2019 über den Atlantik nach New York gesegelt. Thunberg hatte auf die Nutzung eines Flugzeugs aus Gründen des Klimaschutzes verzichtet.

Vater Moritz Herrmann: "Wie soll ich den Tag überstehen?"

Noch ist der Ausgang der spektakulären Regatta völlig offen. Während Boris Herrmann um jeden Meter auf See kämpft, kämpft sein Vater Moritz mit den Nerven: "Wie soll ich bloß den Tag überstehen bis zum Abend hin? Das ist so eine knappe Geschichte, das wird noch richtig dramatisch", sagte er dem NDR.

"Kurz nach seiner Geburt haben wir das Bündel gepackt und auf einen Jollenkreuzer gelegt. Da hat er gut drin geschlafen." Moritz Herrmann

Sein Sohn sei "eben nicht mehr wie so ein tollkühner Bengel losgejagt und hat gesagt: 'Ich hol' jetzt alles raus aus der Kiste, was ich kann.' Das hat er sehr klug hingekriegt."

AUDIO: Papa Herrmann fiebert mit (1 Min)

Tracking-Update - Noch knapp 350 km für Herrmann

Charlie Dalin ("Apivia") - 112,82 km vor dem ersten Verfolger

Louis Burton ("Bureau Vallee 2") - 89,95 km

Boris Herrmann ("Seaexplorer - Yacht Club de Monaco") - 84,8 km

Thomas Ruyant ("LinkedOut") - 52, 69 km

Yannick Bestaven ("Maitre CoQ IV") - 174,01 km

Boris Herrmann hat offenbar schlechtere Windverhältnisse bei seinem Kurs im Süden der Biskaya erwischt als die Konkurrenz, nimmt nun aber Fahrt auf. Der Hamburger ist weiterhin Dritter, doch der Abstand zu den nachfolgenden Booten hat sich verringert. Für Charlie Dalin an der Spitze des Feldes sind es nur noch rund 150 km bis ins Ziel. Der Franzose wird aller Voraussicht nach als Erster ankommen - aber aufgrund der Zeitgutschriften von Herrmann und Bestaven nicht gewinnen.

Boris Herrmann hart am Wind: "It's a bit Rock ’n’ Roll"

Die Sache mit den Zeitgutschriften

Boris Herrmann, Yannick Bestaven und Jean Le Cam haben aufgrund ihrer Beteiligung an der Rettungsmission für den schiffbrüchigen Kevin Escoffier in der Nacht vom 30. November auf den 1. Dezember Zeitgutschriften erhalten. Diese werden erst nach dem Zieldurchgang von den Gesamtzeiten abgezogen. Experten schätzen, dass zwar Charlie Dalin als Erster ins Ziel segelt - den Sieg machen aber wohl Herrmann und Bestaven unter sich aus. Die Zeitgutschriften im Überblick:

Boris Herrmann: 6 Stunden

Yannick Bestaven: 10:15 Stunden

Jean Le Cam: 16:15 Stunden

VIDEO: So lief die Rettungsmission für Kevin Escoffier (1 Min)

Herrmann: "Meine Frau umarmen und meine Tochter küssen"

Boris Herrmann ist bei der Vendée Globe auf der Zielgeraden, mit Siegchancen. Der Hamburger Weltumsegler freut sich aber vor allem darauf, Ehefrau Birte Lorenzen-Herrmann und seine sieben Monate alten Tochter Malou im Ziel in die Arme schließen zu können.

VIDEO: Segler Herrmann auf der Zielgerade: Vorfreude auf die Familie (1 Min)

Tracking-Update - Herrmann weiter Dritter

Charlie Dalin ("Apivia") - 116,56 km vor dem ersten Verfolger Louis Burton ("Bureau Vallee 2") - 47,82 km Boris Herrmann ("Seaexplorer - Yacht Club de Monaco") - 131,73 km Thomas Ruyant ("LinkedOut") - 54, 94 km Yannick Bestaven ("Maitre CoQ IV") - 167,57 km

Wie stehen Boris Herrmanns Chancen? Stimmen Sie ab!

UMFRAGE Mögliche Antworten Auf welchem Platz landet Boris Herrmann im Segel-Krimi? Er siegt. Er wird Zweiter. Er belegt Platz drei. Er verpasst das Podest. Abstimmen Ergebnisse

Herrmann ist aufgeregt und hat eine große Bitte

VIDEO: Segler Herrmann: "Aufgeregt wie ein Kind an Weihnachten" (Englisch) (1 Min)

Endspurt bei der Vendée Globe: Herrmann ist Dritter

Das Finale der härtesten Solo-Regatta der Welt ist eingeläutet. Der Hamburger Boris Herrmann hat Siegchancen, ist aktuell Dritter, hinter den Franzosen Charlie Dalin und Louis Burton. Herrmanns größter Konkurrent um den Vendée-Globe-Triumph ist aufgrund von Zeitbonifikationen aber wohl deren Landsmann Yannick Bestaven, aktuell Fünfter. "Es ist aufregender als ich es will oder brauche", sagte der gebürtige Oldenburger: "Ich bin wie ein Kind an Weihnachten. Ich weiß nicht, ob ich jemals so aufgeregt gewesen bin."

Weitere Informationen Vendée Globe: Herrmann Dritter - Zielankunft heute Abend live Noch nie hat ein Nicht-Franzose bei der traditionsreichen Weltumsegelung gewonnen. NDR.de zeigt die Zielankunft im Video-Livestream. mehr

Endspurt für Boris Herrmann bei der Vendée Globe

VIDEO: Boris Herrmann kämpft um den Sieg (2 Min)

Ankunft am Mittwoch im Livestream

NDR.de überträgt das spannende Finale heute im Livestream. Der Stream beginnt rund eine halbe Stunde vor Zielankunft des ersten Bootes, das gegen Abend erwartet wird. Kommentator: Peter Carstens. Experte: Weltumsegler und Segel-Weltmeister Tim Kröger.

Weitere Informationen Die Zielankunft der Vendée Globe live Nach mehr als 28.000 Seemeilen erreichen die Solo-Weltumsegler das Ziel in Les Sables-d’Olonne. Ganz vorne mit dabei bei der härtesten Non-Stop-Regatta: Boris Herrmann. Kommentator: Peter Carstens; Experte: Tim Kröger. Video-Livestream

Knappe Entscheidung erwartet

Die Entscheidung ist spannend wie nie. Nach mehr als 28.000 Seemeilen erreichen die ersten Solo-Weltumsegler voraussichtlich am Mittwochabend das Ziel in Les Sables-d’Olonne.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 31.01.2021 | 22:50 Uhr