Vendée Globe: Herrmann ist Siebter und schickt Nikolausgrüße Stand: 06.12.2020 16:00 Uhr Boris Herrmann ist bei der Vendée Globe auf den siebten Platz vorgerückt. Zum Nikolaustag schickte der Hamburger eine Video-Botschaft aus dem Indischen Ozean, wo die Flotte auf Kurs Kerguelen segelt und sich auf den nächsten Sturm vorbereitet.

"Ich habe gestern Abend einen Schuh an den Niedergang gestellt und am Morgen Schokolade darin gefunden. Die habe ich auch schon aufgegessen", berichtete der 39-Jährige mit einem Augenzwinkern von der Solo-Weltumseglung.

Die Deutsch-Französin Isabelle Joschke steuert weiter auf einen Achtungserfolg zu. Die gebürtige Münchnerin wurde bei einer Zwischenwertung am Sonntagmorgen als beste von sechs teilnehmenden Frauen auf Platz zehn geführt. Der Rückstand der 43-Jährigen auf Spitzenreiter Charlie Dalin (Frankreich) beträgt 606,5 Seemeilen. Damit liegt Joschke 170 Seemeilen hinter Herrmann (436,3). Dalin hat auf seiner aktuellen Fahrt durch den Indischen Ozean einen komfortablen Vorsprung vor seinen Landsleuten Thomas Ruyant (209,7 Seemeilen zurück) und Louis Burton (216,2).

Noch 28 von 33 Yachten dabei

Nach vier Wochen auf See und dem ersten Drittel des Rennens um die Welt sind noch 28 der 33 gestarteten Solisten dabei. Am Sonnabend konnte die Engländerin Samantha Davies nach einer Kollision das Rennen nicht mehr fortsetzen.

Der schiffbrüchige Kevin Escoffier wurde am frühen Sonntagmorgen von der französischen Marine von Jean Le Cams Yacht "Yes We Cam!" abgeholt und auf die Fregatte "Nivose“ gebracht. Der Franzose wird nun zur Insel La Réunion transportiert, von wo aus er nach Hause fliegen kann. Escoffiers "PRB" war am 30. November so stark beschädigt worden, dass es nicht mehr an Land zurückgesegelt werden konnte. Der Skipper hatte sich in seine Rettungsinsel geflüchtet und war nach 11,5 Stunden im Südatlantik von Jean Le Cam gerettet worden.

