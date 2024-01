United Cup: Zverev siegt, Kerber verliert - Entscheidung im Mixed Stand: 01.01.2024 12:09 Uhr Beim United Cup steht es zwischen dem deutschen Tennis-Team und Frankreich nach den Einzeln 1:1. Während Alexander Zverev am Montag in Sydney gegen Adrian Mannarino gewann, verlor Angelique Kerber gegen Caroline Garcia. Das Mixed-Doppel muss nun die Entscheidung bringen.

Das bestreiten Zverev und Kerber gegen Garcia und Edouard Roger-Vasselin. Selbst bei einer Niederlage wäre für die Mannschaft von Teamchef Torben Beltz aber der Einzug ins Viertelfinale noch möglich. Denn neben den sechs Gruppensiegern qualifizieren sich auch die zwei besten Gruppenzweiten für die Runde der letzten Acht. Und Deutschland hatte am Sonnabend 2:1 gegen Italien gewonnen. Dabei hatte der Hamburger Zverev sein Einzel für sich entschieden, die Kielerin Kerber hingegen ihr erstes Spiel nach der Baby-Pause verloren. Anschließend setzte sich das norddeutsche Tennisduo aber im Mixed-Doppel durch.

Kerber nur einen Satz lang stark

Im zweiten Einzel nach ihrer 18-monatigen Auszeit erwischte Kerber einen beeindruckenden Start. Die Weltranglisten-20. Garcia agierte allerdings auch fehlerhaft, nach nur 23 Minuten hatte die 35 Jahre alte Kielerin den ersten Satz sicher.

Anschließend nahm das Match eine so nicht erwartbare klare Wende: Garcia steigerte sich und drängte ihre Gegnerin mit aggressivem Angriffsspiel in die Defensive. Kerber schien am Ende ein wenig die Kraft auszugehen - nach 1:32 Stunden musste sie sich geschlagen geben.

Zverev mit Arbeitssieg

Zverev fand beim 4:6, 6:4, 6:3 gegen den Weltranglisten-22. Mannarino, gegen den er zuvor alle acht Duelle gewonnen hatte, nur schwer in die Partie. Nach dem folgerichtigen Satzverlust warf er im zweiten Durchgang frustriert seinen Schläger, fand aber anschließend noch rechtzeitig zu seinem Spiel. In den entscheidenden Momenten nahm er seinem Kontrahenten den Aufschlag ab und marschierte zum Sieg.

"Es war ein unglaubliches Match von Adrian, er hatte mich in den ersten eineinhalb Sätzen in den Seilen", sagte Zverev: "Ich habe einfach gekämpft und am Ende lief es für mich. Die Matches gegen ihn sind immer extrem schwer."

Turnier mit zehn Millionen Dollar dotiert

Gegner im Viertelfinale wäre im Falle des Gruppensieges der Erste der Gruppe F. Zurzeit wäre das Norwegen, die Niederlande können aber am Dienstag mit einem Sieg gegen Kroatien vorbeiziehen. Als einer der besten Gruppenzweiten müsste das deutsche Team gegen den Sieger der Gruppe B ran - das wären entweder Kanada, Chile oder Griechenland.

Der Mixed-Nationenwettbewerb wird zum zweiten Mal als Saisonauftakt ausgetragen. 18 Teams treten in Perth und Sydney an. Das Zehn-Millionen-Dollar-Turnier dient auch als Vorbereitung auf die in zwei Wochen beginnenden Australian Open in Melbourne dient.

