United Cup: Zverev siegt, Deutschland führt gegen Frankreich Stand: 01.01.2024 10:13 Uhr Tennisprofi Alexander Zverev hat beim United Cup das deutsche Team gegen Frankreich mit 1:0 in Führung gebracht. Der Hamburger setzte sich in Sydney gegen Adrian Mannarino mit 4:6, 6:4, 6:3 durch. Anschließend spielt Angelique Kerber gegen Caroline Garcia.

Die Kielerin kann mit einem Erfolg den Sieg gegen Frankreich perfekt machen. Deutschland würde dann als Sieger der Gruppe D ins Viertelfinale einziehen. Am Sonnabend hatte es ein 2:1 gegen Italien gegeben. Dabei hatte Zverev sein Einzel gewonnen, Kerber ihr erstes Spiel nach der Baby-Pause verloren. Anschließend setzte sich das norddeutsche Tennisduo aber im Mixed-Doppel durch.

Weitere Informationen United Cup: Kerber siegt bei Comeback mit Zverev für Deutschland Ihr erstes Einzel verlor die Kielerin beim Mixed-Nationenturnier. Zusammen mit Alexander Zverev gewann sie aber das Mixed und sicherte Deutschland den Sieg gegen Italien. mehr

Leistungssteigerung im zweiten und dritten Satz

Zverev fand gegen den Weltranglisten-22. Mannarino, gegen den er zuvor alle acht Duelle gewonnen hatte, nur schwer in die Partie. Nach dem folgerichtigen Satzverlust warf er im zweiten Durchgang frustriert seinen Schläger, fand aber anschließend noch rechtzeitig zu seinem Spiel. In den entscheidenden Momenten nahm er seinem Kontrahenten den Aufschlag ab und marschierte zum Sieg.

"Es war ein unglaubliches Match von Adrian, er hatte mich in den ersten eineinhalb Sätzen in den Seilen", sagte Zverev: "Ich habe einfach gekämpft und am Ende lief es für mich. Die Matches gegen ihn sind immer extrem schwer."

Gegner im Viertelfinale wäre im Falle des Gruppensieges der Erste der Gruppe F. Zurzeit wäre das Norwegen, die Niederlande können aber am Dienstag mit einem Sieg gegen Kroatien vorbeiziehen. Der Mixed-Nationenwettbewerb wird zum zweiten Mal als Saisonauftakt ausgetragen. 18 Teams treten in Perth und Sydney an. Das Zehn-Millionen-Dollar-Turnier dient auch als Vorbereitung auf die in zwei Wochen beginnenden Australian Open in Melbourne dient.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 01.01.2024 | 10:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tennis