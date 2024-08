US Open: Zverev zieht ins Achtelfinale ein Stand: 31.08.2024 08:41 Uhr Alexander Zverev hat bei den US Open der Tennis-Profis die Runde der letzten 16 erreicht. Er bezwang in New York den Argentinier Tomas Martin Etcheverry in vier Sätzen.

Der Tennis-Profi aus Hamburg besiegte Etcheverry in einer kräftezehrenden Nachtschicht mit 5:7, 7:5, 6:1, 6:3 und verwandelte den zweiten Matchball erst um 2.35 Uhr New Yorker Ortszeit.

Zu Beginn leistete sich Zverev viel zu viele Fehler. Mit seiner starken Physis kämpfte der 27-Jährige den Sandplatzspezialisten aber nieder und setzte sich wie schon im French-Open-Viertelfinale 2023 in vier Sätzen durch. Zverev feierte damit den 100. Sieg in einem Match bei einem Grand-Slam-Turnier. Er ist der erste Spieler, der nach 1990 geboren wurde, der diese Marke erreicht.

Nächster Gegner: Brandon Nakashima

Der 27-Jährige trifft in der Runde der besten 16 nun auf den Amerikaner Brandon Nakashima. Der 23-Jährige bezwang in vier Sätzen den Italiener Lorenzo Musetti, der zuletzt den Traum von Zverev vom erneuten Gold bei Olympia im Viertelfinale von Paris beendet hatte.

Nach Alcaraz auch Djokovic ausgeschieden

Unterdessen scheiterte nach Carlos Alcaraz (Spanien) in Novak Djokovic der nächste Favorit früh. Der 37 Jahre alte Serbe unterlag dem Australier Alexei Popyrin in der dritten Runde mit 4:6, 4:6, 6:2, 4:6 und schied damit so früh aus wie seit 2006 nicht mehr bei den US Open.

