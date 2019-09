Stand: 02.09.2019 23:19 Uhr

US Open: Nach Görges scheitert auch Zverev

Ein Tag zum Vergessen für die norddeutschen Tennis-Hoffnungen bei den US Open in New York. Zuerst scheiterte im Achtelfinale die Bad Oldesloerin Julia Görges mit 7:6 (7:5), 5:7, 3:6 an der Kroatin Donna Vekic, gut drei Stunden später war auch für Alexander Zverev beim Grand-Slam-Turnier in Flushing Meadows Endstation. Der Hamburger unterlag nach 3:08 Stunden dem Argentinier Diego Schwartzman nach einer zu fehlerbehafteten Vorstellung mit 6:3, 2:6, 4:6, 3:6.

Nach einem starken ersten Satz verfiel der Weltranglisten-Sechste in alte Muster: Zverev zeigte wie schon in den schwachen Spielen im Vorfeld des Turniers enorme Probleme beim zweiten Aufschlag und reihte Doppelfehler an Doppelfehler - 17 waren es insgesamt gegen Schwartzman. Dazu verschlug er zu viele einfache Bälle und leistete sich 65 "unforced errors".

Görges vergibt Matchball

Görges: "Natürlich bin ich enttäuscht"

Julia Görges hatte im Achtelfinale der US Open schon Matchball, ist am Ende aber trotzdem gegen die Kroatin Donna Vekic ausgeschieden.







Görges hatte zuvor im Louis-Armstrong-Stadium eine schmerzvolle Niederlage hinnehmen müssen. Die Bad Oldesloerin unterlag nach 2:42 Stunden in drei Sätzen der Kroatin Vekic, die von Angelique Kerbers Ex-Coach Torben Beltz trainiert wird. Besonders bitter: Es hatte ihr nur ein Punktgewinn zum großen Triumph gefehlt - im zweiten Satz hatte sie selbst einen Matchball gehabt. Schnell packte Görges nach dem Ende des spannenden Matches ihre Tasche und verließ mit gesenktem Kopf den Court. Später sagte sie im Gespräch mit NDR 2: "Ich bin natürlich enttäuscht darüber, dass ich das Match heute nicht gewinnen konnte. Wenn man aber sieht, was es von meiner Seite für eine Qualität hatte, kann man durchaus mit der Leistung zufrieden sein."

Erste Niederlage im vierten Duell

Im vierten Duell mit der 23 Jahre alten Kroatin, die erstmals bei einem Grand Slam unter den besten Acht steht, musste Görges die erste Niederlage einstecken. Beim Rasen-Grand-Slam in Wimbledon war sie im Vorjahr ins Halbfinale eingezogen. Seither hatte keine Deutsche mehr bei einem der vier großen Turniere das Viertelfinale erreicht.

Die Kielerin Kerber, die 2018 in Wimbledon den Titel gewonnen hatte, schied in Flushing Meadows bereits in der ersten Runde aus. Insgesamt waren beim letzten Grand Slam des Jahres in New York fünf deutsche Damen am Start.

