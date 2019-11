Stand: 04.11.2019 13:40 Uhr

UHC-Urgestein Al Saadi neuer Hockey-Bundestrainer

Der langjährige Erfolgscoach des UHC Hamburg, Kais al Saadi, soll die deutschen Hockey-Herren für die Olympischen Spiele 2020 medaillenreif machen. Wie der Deutsche Hockey-Bund (DHB) am Montag mitteilte, übernimmt der 42-Jährige ab sofort das Nationalteam - als Nachfolger von Interimscoach Markus Weise, der den im September zurückgetretenen Stefan Kermas beerbt hatte. Das Engagement gilt zunächst bis nach den Sommerspielen im kommenden Jahr in Tokio, für die sich die Herren des DHB am Wochenende in Mönchengladbach ebenso wie die Frauen souverän qualifiziert haben.

Al Saadi: "Ehrenvolle und extrem herausfordernde Aufgabe"

Eigentlich hatte sich al Saadi nach seinem Rücktritt beim UHC im vergangenen Jahr auf seine berufliche Karriere konzentrieren wollen. Den Job als Leiter Personal und Recht bei einem mittelständischen Stahlhandelsunternehmen gab er nun für den DHB auf.

Videos 02:54 Sportclub Hockey-Ass Tobias Hauke träumt vom Ticket für Tokio Sportclub Die deutschen Hockey-Herren und -Frauen haben sich für die Olympischen Spiele 2020 qualifiziert. Der Hamburger Tobias Hauke träumt nach seinem Comeback von einem Ticket für Tokio. Video (02:54 min)

Die "ebenso ehrenvolle wie extrem herausfordernde Aufgabe" der Olympischen Spiele reizte den früheren Torwart zu sehr: "Dafür drehe ich mein stabiles berufliches Umfeld, welches eigentlich als Karriere nach dem Hockeyleben gedacht war, auf links", sagte er.

Nach drei großen Turnieren ohne Medaille wird es wieder Zeit für einen großen Moment im deutschen Hockey. Al Saadi glaubt an sich und seine Fähigkeiten. "Ich komme jetzt zwar als Außenstehender, bin aber gleichzeitig doch Insider - das ist eine gute Ausgangsposition, aus der ich für die Herren-Nationalmannschaft meines Heimatlandes unbedingt etwas machen möchte."

Der Sohn eines Irakers und einer Deutschen blickt auf 25 erfolgreiche Jahre beim UHC Hamburg zurück, bei dem er sowohl Damen- als auch Herrenteams alter Altersklassen trainierte. Zuletzt coachte er die Bundesliga-Herren der Hanseaten, ehe er sich 2018 eine Auszeit nahm.

Weitere Informationen 01:34 NDR Info Hockeyfrauen qualifizieren sich für Olympia NDR Info Die deutschen Hockeyfrauen haben am Sonntag souverän gegen Italien gewonnen und sich damit für die olympischen Spiele in Tokio qualifiziert. Auch die Männer haben die Hürde geschafft. Video (01:34 min)

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 04.11.2019 | 14:25 Uhr