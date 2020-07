Stand: 27.07.2020 09:04 Uhr

Turner Toba: "Mit Olympia eine Rechnung offen"

Wenn in diesen Tagen im Ariake Gymnastics Centre von Tokio um olympische Medaillen geturnt würde, wäre Andreas Toba untröstlich. Denn der Turner von der TK Hannover wäre am Fernseher zum Zuschauen verdammt - mit einer Verletzung am Sprunggelenk. Was für eine Fügung, dass die Olympischen Spiele auf das kommende Jahr verschoben wurden! "Ich habe mich eigentlich ziemlich gut damit abgefunden, dass die Spiele nicht stattfinden, gerade mit meinem Fuß, der Verletzung, die jetzt noch dazugekommen ist", sagte der 29-Jährige in der Olympia-Serie "Heute wäre mein großer Tag gewesen" dem NDR Hörfunk. "Das war fast ein bisschen Glück im Unglück."

Syndesmoseriss im Trainingslager

Toba hat sich Mitte Juli einen Syndesmoseriss im rechten Sprunggelenk zugezogen, beim ersten Trainingslager nach der Corona-Pause in Kienbaum. Nun muss er drei Monate pausieren. Sein Ziel, bis zum Herbst wieder voll wettkampftauglich zu sein, ist ambitioniert. Die für das erste November-Wochenende geplanten deutschen Meisterschaften kommen womöglich zu früh. Realistischer ist ein Start bei der Europameisterschaft vom 9. bis 13. Dezember in Baku in Aserbaidschan. Auf jeden Fall hat er genug Zeit, sich auf Olympia 2021 vorzubereiten - wenn es denn stattfindet.

Toba will mehr als eine Tapferkeitsmedaille

Vier Jahre hatte Toba sich voll auf jene Sommerspiele fokussiert, bei denen er mehr will als eine "Tapferkeitsmedaille". In Rio war er 2016 zum "Hero de Janeiro" geworden, als er trotz eines bei der Bodenübung erlittenen Kreuzbandrisses noch am Pauschenpferd antrat und seiner Mannschaft so einen Platz im Finale sicherte. Seine Tränen und sein Mumm rührten Millionen. Er erhielt den Publikums-Bambi, doch seinen Frieden mit den Spielen hat er nicht gemacht: "Auf jeden Fall habe ich mit den Olympischen Spielen noch eine Rechnung offen", sagte er. Einmal wolle er im Zeichen der fünf Ringe turnen und "zeigen, was ich wirklich kann".

Wenn die Spiele in Tokio im kommenden Jahr stattfinden, ist Toba 30. Den Ehrgeiz, noch einmal dabei zu sein, hat er. Die Zeit, gesund zu werden, auch. Und dann will er "hoffentlich noch mehr als eine Schippe draufpacken".

