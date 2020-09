Stand: 26.09.2020 17:57 Uhr

Tsitsipas und Rublew im Finale von Hamburg

ATP-Weltmeister Stefanos Tsitsipas (Griechenland) und der Russe Andrej Rublew bestreiten am Sonntag (12 Uhr, live im NDR Fernsehen und bei NDR.de) das Finale beim Sandplatzturnier in Hamburg. Tsitsipas, Nummer sechs im ATP-Ranking, setzte sich im Halbfinale am Rothenbaum in einem engen Match auf hohem Niveau mit 7:5, 3:6, 6:4 gegen den Chilenen Cristian Garin durch. Der Weltranglisten-14. Rublew besiegte den Norweger Casper Ruud 6:4, 6:2 und erreichte erneut das Endspiel. Im Vorjahr hatte er im Finale gegen den Georgier Nikolos Bassilaschwili in drei Sätzen den Kürzeren gezogen.

Vor erstmals ausverkaufter Kulisse - 2.300 Zuschauer sind auf dem Center Court der frisch renovierten Anlage unter Corona-Bedingungen zugelassen - duellierten sich Rublew und Ruud mit kompromisslosem Powertennis von der Grundlinie. Beide beeindruckten mit ihrer Vorhand-"Peitsche", beiden gelangen spektakuläre Schläge. Insgesamt wackelten allerdings auch beide bei ihren Aufschlagspielen. Doch nicht zuletzt weil der favorisierte 22-jährige Russe alles in allem besser servierte als sein ein Jahr jüngerer Kontrahent, holte er sich mit 6:4 den ersten Satz.

Ruud wirkt im zweiten Satz angeschlagen

Ruud ließ sich im Anschluss an der Schulter behandeln und wirkte im zweiten Durchgang müde. Relativ sang- und klanglos gab er zwei Aufschlagspiele ab, lag zügig mit 0:3 zurück. Rublew tat ihm den Gefallen und schwächelte seinerseits, allerdings nur kurz. Am Ende feierte die Nummer fünf der Setzliste einen verdienten Erfolg. "Ich hatte einen guten Lauf und bin sehr zufrieden mit meinem Spiel. Wir hatten beide unsere Chancen, es hätte auch andersherum ausgehen können. Bei den wichtigen Punkten hatte ich etwas Glück", sagte der Russe.

