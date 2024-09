Triathlon in Hannover 2024 startet - 2.000 Sportler treten an

Stand: 07.09.2024 08:36 Uhr

Dieses Wochenende findet der Hannover Triathlon 2024 mit rund 2.000 Sportlern statt. In diesem Jahr treten auch die deutschen Olympia Gewinner von Paris an, die in der Mixed-Staffel Gold gewonnen haben.