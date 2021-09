Triathlon in Hamburg: Das Männer-Rennen jetzt live Stand: 18.09.2021 16:50 Uhr Deutscher Erfolg im Eliterennen der Frauen beim Hamburg-Triathlon: Die Postdamerin Laura Lindemann holte sich am Sonnabend auf beindruckende Art und Weise den Sieg. Das Männer-Rennen überträgt der NDR jetzt im Livestream.

Ein erstes Lächeln zeichnete sich in ihrem Gesicht schon weit vor der Ziellinie ab - sogar noch vor dem Erreichen des blauen Teppichs in der Wechselzone auf dem Rathausmarkt. Lindemann wusste, dass sie sich diesen Triumph im Elite-Sprintrennen über 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen nicht mehr würde nehmen lassen. Und so kam es dann auch. Die 25-Jährige gewann in 58:17 Minuten vor Nicole van der Kaay (Neuseeland/58:21) und Summer Rappaport (USA/58:26).

"Es fühlt sich auf jeden Fall gut an, hier in Hamburg zu gewinnen. Es ist fantastisch", sagte Lindemann dem NDR. "Ich weiß, dass ich ganz gut sprinten kann. Deshalb habe ich gewartet und auf meinen Schlusssprint gesetzt." Den hatte sie angezogen, als das Spitzentrio vom Neuen Jungfernstieg abbog Richtung Poststraße. Ihre beiden noch verbliebenen Kontrahentinnen konnten ihr nicht mehr folgen.

VIDEO: Lindemannn gewinnt Hamburg-Triathlon (1 Min)

1G-Regel für die Teilnehmer

Nach mehr als zwei Jahren war der Hamburg-Triathlon in das Herz der Stadt zurückgekehrt. Wie schon eine Woche zuvor beim Marathon galt die 1G-Regel für die Teilnehmer, die schon Punkte für die Rangliste 2022 sammeln konnten. Das Elitefeld war diesmal nicht so stark besetzt wie in den vergangenen Jahren, da das Finale schon vor einem Monat in Edmonton (Kanada) über die Bühne gegangen ist.

Der ursprüngliche Termin 10./11. Juli konnte wegen der Corona-Krise nicht eingehalten werden. Während im vergangenen Jahr aufgrund der pandemischen Lage nur ein Wettkampf für die Elite durchgeführt werden konnte, stehen in diesem Jahr auch wieder die Hobbysportler im Mittelpunkt. Etwa 3.000 haben gemeldet.

Neben dem sportlichen Aspekt ist die Strecke in Hamburg vor allem aufgrund des attraktiven Streckenkurses - entlang der Sehenswürdigkeiten Binnenalster, Jungfernstieg, Reeperbahn und Rathausmarkt - für jeden Triathleten ein Highlight. Für die Hamburger bedeutet die Streckenführung nach dem Marathon in der vergangenen Woche auch für dieses Wochenende wieder Verkehrseinschränkungen.

Wettkampf unter Corona-Bedingungen

Aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage herrschen beim Triathlon strenge Corona-Regeln: Die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln ist auf dem gesamten Gelände verpflichtend, bis kurz vor Start muss außerdem ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Und auch nach dem Zieleinlauf hat Corona den Hamburg-Triathlon fest im Griff: Die Athleten müssen sich die Medaillen im Zielbereich selbstständig vom Tisch nehmen und auch selber umhängen. Kein schönes, aber ein bereits gewohntes Bild von den vergangenen Olympischen und Paralympischen Sommerspielen in Tokio.

