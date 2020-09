Stand: 05.09.2020 06:11 Uhr

Triathlon-WM in Hamburg heute live

Ungewohnter Ort, ein höherer Status, aber keine Jedermänner und Zuschauer: Auch beim Triathlon in Hamburg gibt es in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie zahlreiche Änderungen. NDR.de zeigt die Entscheidungen im Einzelrennen der Frauen und Männer heute ab 15.55 Uhr hier im Livestream.

Livestream hier ab 05.09.2020 15:55 Uhr Jetzt live Triathlon-Weltmeisterschaft in Hamburg 05.09.2020 15:55 Uhr Die besten Triathletinnen und Triathleten sind zu Gast in der Hansestadt. Wir zeigen die Entscheidungen bei den Männern (ab 15.55 Uhr) und den Frauen (ab 18 Uhr) hier im Livestream.

Statt vor mehreren Zehntausend Zuschauern in der Hamburger Innenstadt wird der Dreikampf auf der Sprintdistanz (750 m Schwimmen, 18,9 km auf dem Rad und fünf km Laufen) am Wochenende im Stadtpark ausgetragen. Zuschauer dürfen nicht an die Strecke. Auch die beliebten Jedermann-Rennen wurden gestrichen.

"Die Stimmung ist besser als bei allen anderen Events. Dass diese Atmosphäre in diesem Jahr wegfällt, wird für uns alle komisch sein. Aber natürlich muss man im Moment Kompromisse machen." Jonas Schomburg

Einzelrennen mit WM-Status

Dafür erhielten die Einzelrennen ein sportliches Upgrade: Wie das Mixed-Rennen am Sonntag werden sie WM-Status haben. Nach der Absage der Veranstaltungen im kanadischen Montreal und auf Bermuda sind die Hamburger Rennen die letzten verbliebenen Veranstaltungen der World Triathlon Series. Die Hansestadt kommt damit unverhofft nach 13-jähriger Pause wieder zu Welttitelkämpfen. "Diese Entscheidung unterstreicht, welch großes Vertrauen die Internationale Triathlonunion in Hamburg als Ausrichter dieser Rennen hat", sagte Martin Engelhardt, Präsident der Deutschen Triathlonunion (DTU).

Top Acht der Frauen-Weltrangliste dabei

Zum ersten großen Rennen in diesem Jahr überhaupt haben zahlreiche Top-Triathleten zugesagt. Insgesamt gehen am Sonnabend 130 Athletinnen und Athleten aus 34 Nationen an den Start. Bei den Frauen sind die besten Acht der Weltrangliste dabei, darunter in Katie Zaferes (USA), Jessica Learmonth (Großbritannien) und Georgia Taylor-Brown (USA) die drei erstplatzierten der WM-Serie aus dem Vorjahr.

Die deutschen Hoffnungen ruhen auf Laura Lindemann. "Ich habe gut trainiert und fühle mich stark, aber ich kann derzeit überhaupt nicht einschätzen, wo ich im Vergleich zu den anderen stehe. Das macht es spannend und aufregend", sagte die 24-Jährige.

Deutsches Männer-Team mit Jonas Schomburg

Auch in der Männern-Konkurrenz dürfte es ein spannendes Rennen geben.

Videos 02:08 Hamburg Journal Weltbeste Triathleten messen sich in Hamburg Hamburg Journal Ohne Jedermänner und Zuschauer geht es für die Triathleten am Wochenende bei den Weltmeisterschaften im Hamburger Stadtpark um Medaillen. Verkehrsbehinderungen soll es kaum geben. Video (02:08 min)

Unter anderem machen sich der amtierende Weltmeister Vincent Luis aus Frankreich sowie der zweifache Olympia-Medaillengewinner Jonathan Brownlee (Großbritannien) oder der ehemalige Weltmeister Mario Mola (Spanien) Hoffnungen auf den Sieg. Das deutsche Team wird von Jonas Schomburg (Langenhagen) angeführt, der 2019 vollkommen überraschend in die Weltspitze vorgestoßen war. "Ich bin froh, dass es immerhin die Chance gibt, sich in dieser Saison doch noch in einem Wettkampf zu messen", sagte der 26-Jährige, der im vergangenen Jahr in Hamburg den siebten Platz belegt hatte.

Am Sonntag werden die WM-Medaillen in der Mixed-Staffel vergeben, 21 Teams mit je zwei Männern und zwei Frauen sind dabei. Jedes Teammitglied absolviert einen kompletten Supersprint-Triathlon (300 m Schwimmen, 6,5 km Radfahren, 1,7 km Laufen) in der Reihenfolge Frau-Mann-Frau-Mann. Die Nominierung erfolgt am Sonnabend nach den Einzelrennen. Für die deutsche Staffel ist Hamburg ein gutes Pflaster. Im vergangenen Jahr belegte das DTU-Quartett hinter Frankreich und vor Australien den zweiten Platz.

Das deutsche Aufgebot:

Männer: Valentin Wernz, Jonas Breinlinger, Tim Hellwig (alle Saarbrücken), Jonas Schomburg (Langenhagen), Justus Nieschlag (Lehrte)

Frauen: Laura Lindemann (Potsdam), Anja Knapp (Dettingen), Lisa Tertsch (Darmstadt), Lena Meißner (Saarbrücken), Caroline Pohle (Leipzig), Marlene Gomez-Islinger (Weiden)

Weitere Informationen Triathlon in Hamburg: Nur wenige Verkehrsbehinderungen Am Wochenende finden in Hamburg die Weltmeisterschaften im Triathlon statt. Dafür werden am Stadtpark Straßen gesperrt, es kommt aber zu weniger Verkehrsbehinderungen als in den Vorjahren. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 05.09.2020 | 19:30 Uhr