Triathlon-WM in Hamburg: Die Finalläufe jetzt live Stand: 15.07.2023 16:17 Uhr Sieben deutsche Frauen und fünf deutsche Männer haben bei der Supersprint-WM der Triathleten in Hamburg den Finaleinzug geschafft. Reicht es auch für Gold?

Am Freitagabend gab es noch das Happy End für Lasse Lührs und Lasse Nygaard Priester, im Ziel fielen sie sich in die Arme. Geschafft! Im Hoffnungslauf qualifizierten sich der Cuxhavener Lührs und der Quickborner Priester doch noch für das Finale am Sonnabend - im ersten Versuch am Freitagmorgen waren sie unglücklich gescheitert.

Beide liefen durchgehend in der Führungsgruppe ihres Qualifikationslaufes mit, kurz vor der Zielgeraden aber stürzte Lührs und räumte seinen Namensvetter gleich mit ab. Am Abend sei entsprechend "ein bisschen Trotz" dabei gewesen, sagte der 27-jährige Lasse Priester. Mit 19:37 Minuten gewann er den Hoffnungslauf, war damit sogar Schnellster des gesamten Freitags.

Meißner: "Starkes Team"

Bei den Frauen schafften Selina Klamt und Lena Meißner über die Hoffnungsläufe noch die Qualifikation - wie bei der Umarmung der beiden Lasses wurde der Mannschaftsgedanke deutlich. "Wir sind ein unglaublich starkes Team, das hat sich die ganze letzte Saison schon angedeutet, dass wir mannschaftlich so geschlossen sind, dass Teamgeist da ist", sagte Meißner.

"Es ist super cool, dass wir dem Heimpublikum so viele deutsche Hoffnungen bieten können, ich hoffe sie haben ganz viel Spaß mit uns", freute sich Meißner gegenüber dem NDR über das eigene sowie die Ergebnisse ihrer Mitstreiter.

Hoffnung auf Gold haben insgesamt zwölf deutsche Athletinnen und Athleten: Die deutsche Meisterin Lisa Tertsch sowie Laura Lindemann hinterließen als jeweils Dritte ihrer Qualifikationsläufe den stärksten Eindruck, auch Annika Koch, Marlene Gomez-Göggel und Anabel Knoll lösten bei den Frauen das Direktticket. Klamt und Meißner folgten am Abend.

Bei den Männern genügte Simon Henseleit dafür nach 300 m Schwimmen, 7,5 km Radfahren und 1,75 km Laufen ein siebter Platz, Tim Hellwig kam in seinem Rennen auf Rang fünf. "Ich war von Anfang an mit dabei und konnte agieren", sagte Tertsch der Sportschau: "Die anderen mussten reagieren, das war sehr schön. Viele haben aber noch Kraft zurückgehalten."

Neben Lasse Lührs und Lasse Nygaard Priester schaffte auch Valentin Wernz den Einzug ins Finale über den Hoffnungslauf. Jonas Schomburg und Johannes Vogel verpassten derweil die Top 5 ihres jeweiligen Hoffnungsrennens und somit auch im zweiten Anlauf das Finalticket.

Zeitplan für die Triathlon-WM Freitag, 14. Juli:

8 Uhr: Qualifikation Elite Frauen und Männer (0,3 Kilometer / 7,5 Kilometer / 1,6 Kilometer)

12 Uhr: Altersklassen - Sprint World Championships (0,5 / 20 /5)

19 Uhr: Hoffnungsläufe Elite Frauen und Männer (0,3 / 7,5 / 1,6)

Sonnabend, 15. Juli:

7.30 Uhr: Open Race - Männer/ Frauen Sprintdistanz (0,5 / 20 / 5)

13 Uhr: Mixed Relay U23/Juniorinnen und Junioren (0,3 / 7,0 / 1,6 pro Athlet)

16.20 Uhr: Finaldurchgänge Elite Frauen und Männer (0,3 / 7,5 / 1,6)

Sonntag, 16. Juli:

6.30 Uhr: Open Race - Männer/ Frauen olympische Distanz (1,5 / 40 / 10)

14.15 Uhr: Mixed Relay Elite (0,3 / 7,0 / 1,6 pro Athlet)

Entscheidung im Eliminator-Modus

Die Läufe am Sonnabend werden im Eliminator-Modus ausgetragen: Je drei Rennen werden absolviert, pro Finalrunde scheiden zehn Sportlerinnen und zehn Sportler aus. Um den Titel duellieren sich jeweils die letzten zehn Athletinnen und Athleten. Der erste Finallauf der 30 Männer beginnt um 16.20 Uhr (im Livestream auf NDR.de), anschließend folgt der erste Finallauf der Frauen.

Zusammen mit den gemeldeten Jedermännern werden an den vier Wettkampftagen mehr als zehntausend Teilnehmer und Teilnehmerinnen in der Hansestadt erwartet.

