Stand: 05.09.2020 18:59 Uhr

Triathlon-WM in Hamburg: Bronze für Lindemann

Triathletin Laura Lindemann hat bei der Sprint-WM in Hamburg Platz drei belegt. Die viermalige deutsche Meisterin aus Potsdam musste sich nach 750 Metern Schwimmen, 18,9 km Radfahren und fünf Kilometern Laufen nur der Britin Georgia Taylor-Brown und Flora Duffy (Bermuda) geschlagen geben.

"Ich bin echt froh, dass eine Medaille rausgekommen ist. Das Rennen war echt hart", sagte Lindemann nach dem Zieleinlauf in der ARD. Die 24-Jährige hatte beim Wechsel vom Rad auf die Laufstrecke Probleme beim Anziehen des linken Schuhs und ging lediglich als Elfte auf die Strecke. "Ich war richtig sauer in dem Moment, meine Hände waren so kalt und meine Füße auch, da habe ich noch ein paar Sekunden verloren", so Lindemann.

Luis triumphiert bei den Männern

Bei den Männern hatte sich zuvor erneut der Franzose Vincent Luis den WM-Titel im Triathlon-Sprint gesichert. Der Titelträger von 2019 gewann das Rennen in Hamburg nach 750 m Schwimmen sowie 18,9 km Radfahren und 5 km Laufen. Zweiter wurde der Portugiese Vasco Vilaca vor Léo Bergere (Frankreich). Jonas Schomburg aus Langenhagen in Niedersachsen konnte sich seinen Traum von einer Medaille nicht erfüllen. Er kam nur auf Rang 35. Bester deutscher Starter war Lasse Lührs aus Potsdam. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Wettkampf im Hamburger Stadtpark ohne Zuschauer ausgetragen.

Die drei Medaillen-Gewinner hatten sich beim abschließenden Laufen aus einer Spitzengruppe abgesetzt. Gut 500 m vor dem Ziel zog Luis das Tempo entscheidend an und ließ seinen Konkurrenten keine Chance.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 05.09.2020 | 19:30 Uhr