Triathlon-Rennen der WM-Serie in Hamburg abgesagt Stand: 04.06.2021 13:02 Uhr Die 19. Auflage des Hamburg-Triathlons kann nicht wie ursprünglich geplant am 10. und 11. Juli stattfinden. Das sportliche Großereignis mit rund 10.500 erwarteten Athleten muss erneut verschoben werden.

Wie die Veranstalter von der Ironman Germany GmbH am Freitag mitteilten, bleibe ihnen und den Behörden angesichts der immer noch anhaltenden Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie keine andere Wahl, als die zur World Triathlon Championship Series zählende Veranstaltung abzusagen.

Nachholtermin im Spätsommer angedacht

Die Stadt Hamburg hatte sich zwar frühzeitig um ein Konzept für die Sport-Großveranstaltungen im Sommer bemüht, aber offenbar sind Events mit Tausenden Zuschauern in der Innenstadt ohne feste Plätze und hunderten Startern angesichts noch geltender Corona-Regeln nach wie vor nicht umzusetzen. Wie schon im vergangenen Jahr soll nun der Versuch gestartet werden, die traditionsreiche Veranstaltung in der Hansestadt im Spätsommer in abgespeckter Form nachzuholen.

2020 war das Rennen auf einem verkürztem Kurs ohne Publikum im Hamburger Stadtpark ausgetragen worden.

Weitere Informationen Hamburg trägt Doppel-WM der Triathleten aus Der Hamburger Stadtpark wird am 5. und 6. September Schauplatz einer Doppel-Weltmeisterschaft im Triathlon. Nicht nur die Mixed-Staffel-Konkurrenz, auch die Profirennen der Männer und Frauen haben WM-Status. mehr Triathlon-WM in Hamburg: Deutsche Staffel enttäuscht Die deutsche Staffel hat zum Abschluss der Triathlon-Weltmeisterschaften in Hamburg den Sprung aufs Podest deutlich verpasst. Das Gastgeber-Quartett belegte am Sonntag nur Rang acht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 Aktuell | 04.06.2021 | 13:00 Uhr