Stand: 01.05.2019 15:02 Uhr

Towers: "You can guarantee an Aufstieg"

Vor einem Jahr noch wurde Mike Taylor belächelt: "You can't guarantee an Aufstieg", hatte der US-Amerikaner bei seiner Verpflichtung als neuer Trainer der Hamburg Towers in bestem Denglisch versucht, nicht allzu hohe Saisonziele auszugeben. Nach dem Coup von Chemnitz und dem damit tatsächlich geglückten Sprung in die Basketball-Bundesliga ist der Spruch (leicht verändert) längst Kult: Spieler und Fans - darunter auch Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) - liefen noch auf dem Parkett in Chemnitz in T-Shirts mit "You can guarantee an Aufstieg" als Aufdruck umher.

Die Towers haben den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga geschafft. Nach der Schlusssekunde herrschte Jubel pur bei den Hamburgern.

"Ein wahrer Team-Erfolg"

Am Ende war es vor allem der Teamspirit, der aus dem "can't" ein "can" gemacht hatte. Zweimal hatte Taylors Team in der "Best of Five"-Serie gegen den souveränen Gewinner der Hauptrunde aus Chemnitz zurückgelegen. Zweimal gelang mit denkbar knappen Heimsiegen der jeweilige Ausgleich. Und auch im finalen Duell vor 3.000 Zuschauern - darunter 200 aus Hamburg - führten die Hanseaten acht Minuten vor dem Ende lediglich mit zwei Punkten. "Wir sind als Team weitergekommen. Wir hatten nicht diesen einen Spieler, es waren immer andere Spieler, die diese Mannschaft getragen haben", sagte Towers-Sportchef Marvin Willoughby. Auch Taylor, der schon zum dritten Mal in seiner Laufbahn einen Aufstieg feiern durfte, sprach von einem "wahren Team-Erfolg".

Willoughby: "Wir wollen uns in der BBL entwickeln"

Die Zuversicht ist riesig bei den Hanseaten, ein einjähriges Intermezzo in Liga eins reicht ihnen nicht. "Wir wollen uns in dieser Liga perspektivisch entwickeln", sagte Willoughby als Gast im NDR Sportclub. Der 41 Jahre alte Ex-Nationalspieler wuchs im migrationsgeprägten Stadtteil Wilhelmsburg auf und ist auf der größten Flussinsel Europas weit mehr als nur der Sportchef eines dort beheimateten Proficlubs. Schon seit 13 Jahren engagiert sich Willoughby für den gemeinnützigen Verein "Sport ohne Grenzen", aus dem heraus 2013 die Towers entstanden. Als Spielstätte wird auch nach dem Aufstieg weiterhin die Sporthalle im Wilhelmsburger Inselpark mit 3.400 Zuschauerplätzen dienen. Mittelfristig ist aber der Umzug in die Mehrzweckhalle "Elbdome" geplant, die für 150 Millionen Euro im benachbarten Stadteil Veddel entstehen soll und bis zu 9.000 Zuschauern Platz bieten wird.

Sogar Nowitzki gratuliert

Fünf Jahre nach der Gründung sind die Towers plötzlich der Leuchtturm des Hamburger Profisports: Zweitliga-Fußball beim Hamburger SV und dem FC St. Pauli, Zweitliga-Handball beim HSV Hamburg, die Hamburg Freezers vor drei Jahren aus der DEL eliminiert - dieses Vakuum ist in der Hansestadt nun wieder gefüllt. "Es ist ein Meilenstein in der jungen Geschichte unseres Vereins", sagte Willoughby, der sich nach Spielschluss in Chemnitz sogar noch über eine ganz besondere Gratulations-Nachricht via WhatsApp freuen durfte: Der Absender war NBA-Legende und Kumpel Dirk Nowitzki.

