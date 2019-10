Stand: 19.10.2019 18:00 Uhr

Titelverteidigerin Görges im Finale von Luxemburg

Julia Görges ist beim WTA-Turnier in Luxemburg nur noch einen Schritt von der erfolgreichen Titelverteidigung entfernt. Die Fed-Cup-Spielerin aus Bad Oldesloe setzte sich am Sonnabend im Halbfinale des mit 250.000 Dollar dotierten Hartplatzturniers mit 6:3, 6:4 gegen die Kasachin Jelena Rybakina durch. Im Endspiel kommt es zum Premieren-Duell mit der früheren French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko (Lettland), die in drei Sätzen gegen die Russin Anna Blinkowa gewann.

In den entscheidenden Momenten nervenstark

Görges hatte 2018 in Luxemburg einen ihrer bislang sieben Turniersiege auf der WTA-Tour gefeiert, ihren bislang letzten Titel sicherte sich die 30-Jährige zu Beginn dieses Jahres in Auckland/Neuseeland. Gegen Rybakina war die Weltranglisten-26. nicht ganz so aufschlagstark wie im bisherigen Turnierverlauf, zeigte sich in den entscheidenden Momenten aber nervenstark: Sie nutzte jede ihrer drei Breakchancen und wehrte selbst sieben der acht Breakbälle ihrer 20 Jahre alten Kontrahentin ab.

Die Karriere von Julia Görges in Bildern





















































Dieses Thema im Programm: Sportclub | 20.10.2019 | 22:50 Uhr