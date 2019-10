Stand: 31.10.2019 11:00 Uhr

Titelverteidiger Zverev löst Ticket für ATP Finals

"Der amtierende Champion kehrt zurück!" Mit diesen Worten verkündete die Spielerorganisation ATP auf ihren Social-Media-Kanälen die Qualifikation von Alexander Zverev für die Finals in London (10. bis 18. November). Die letzten Zweifel des Titelverteidigers beseitigten am späten Mittwochabend beim Masters in Paris ausgerechnet seine größten Konkurrenten, die reihenweise ausschieden. "Ich freue mich wirklich sehr, zum dritten Mal nacheinander dabei zu sein. Der Titelgewinn im letzten Jahr dort war der Höhepunkt meiner bisherigen Karriere. Ich habe großartige Erinnerungen daran", erklärte der 22 Jahre alte Hamburger.

Rechenspiele bleiben Zverev erspart

Vor dem abschließenden Turnier der Mastersserie in Paris lag Zverev zwar auf Rang sieben des ausschlaggebenden Rankings.

Die besten Acht qualifizieren sich für die Finals. Doch hinter dem Wahl-Monegassen waren noch sieben weitere Profis im Rennen. Fest stand lediglich, dass sich Zverev erneut für die Tennis-WM qualifiziert, wenn er das Finale von Paris erreicht.

Doch nun hat er schon vor seinem Achtelfinale heute gegen den Kanadier Danies Shapovalov das Ticket in die englische Hauptstadt sicher. Eine halbe Stunde vor Mitternacht schied mit dem Italiener Matteo Berrettini auch sein letzter Konkurrent vorzeitig aus. Zuvor hatten bereits Roberto Bautista Agut (Spanien/9.), David Goffin (Belgien/11.), Fabio Fognini (Italien/12.) und Diego Schwartzman (Argentinien/14.) überraschend früh die Segel gestrichen. Neben Zverev sind Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Daniil Medwedew, Dominic Thiem und Stefanos Tsitsipas bereits qualifiziert.

