Stand: 23.02.2018 12:25 Uhr

Tirkkonen wird neuer Grizzlys-Coach

Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Suche nach einem Nachfolger für den zu den Adler Mannheim wechselnden Cheftrainer Pavel Gross abgeschlossen. Der ehemalige finnische Nationalspieler Pekka Tirkkonen wird ab der kommenden Spielzeit die sportlichen Geschicke bei den Niedersachsen leiten. Der 49-Jährige erhält in Wolfsburg einen Einjahresvertrag. "Pekka stand von Anfang an ganz oben auf meiner Liste. Er ist ein sehr ehrgeiziger und akribisch arbeitender Trainer, der vieles von dem mitbringt, was wir hier in Wolfsburg brauchen. Bereits bei unserem ersten Treffen konnte ich feststellen, dass wir in der Grundausrichtung die gleiche Denkweise und Philosophie haben", sagte Grizzlys-Manager Karl-Heinz Fliegauf.

Zweimal Finnlands Trainer des Jahres

Tirkkonen, der als Spieler auch in der DEL (Rosenheim, Augsburg) aktiv war, begann seine Trainerkarriere 2008 bei seinem Heimatclub Savonlinna in der zweiten finnischen Liga. Bereits drei Jahre später wurde er dort als Trainer des Jahres ausgezeichnet. Von 2012 bis 2016 arbeitete er beim Erstligaclub SaiPa in Lappeenranta - auch dort wurde er zum besten Coach der Saison gekürt. Zuletzt stand Tirkkonen beim Schweizer NLA-Club Kloten Flyers unter Vertrag, den er 2017 zum Pokalsieg führte.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 23.02.2018 | 14:25 Uhr