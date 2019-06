Stand: 29.06.2019 17:10 Uhr

Thole/Wickler nicht unbeschwert, aber siegreich

Julius Thole und Clemens Wickler haben in ihrem Auftaktmatch bei der Beachvolleyball-WM in Hamburg trotz Nervosität einen souveränen Sieg gefeiert. Das deutsche Männer-Top-Team setzte sich am Sonnabend mit 2:0 (21:10, 21:15) gegen die krassen Außenseiter Patrick Kavalo/Olivier Ntagengwa aus Ruanda durch. Das Hamburger Duo, Nummer zwölf der Weltrangliste und klarer Favorit, leistete sich Unkonzentriertheiten und leichte Fehler, war aber spielerisch haushoch überlegen. Der Sieg war zu keiner Zeit gefährdet.

Auftakterfolg für Thole/Wickler 29.06.2019 13:00 Uhr Lockerer WM-Aufgalopp für Julius Thole und Clemens Wickler. Das Duo gewann ohne viel Mühe mit 2:0 gegen Patrick Kavalo/Olivier Ntagengwa aus Ruanda.







Wickler: "Nicht so richtig wohl gefühlt"

Modus WM-Gruppenphase Die beiden erstplatzierten Teams und die vier besten Dritten aus den zwölf Gruppen bei Frauen und Männern sind direkt für die erste K.o.-Runde qualifiziert, die am Mittwoch (Frauen) und Donnerstag (Männer) beginnt. Die jeweils verbleibenden acht Gruppendritten spielen in einer Lucky-Loser-Runde die letzten vier Teams für das Sechzehntelfinale aus.

Kurios: Zu Beginn des zweiten Satzes musste im Stadion am Rothenbaum das Netz getauscht werden, was für beide Teams eine Viertelstunde Zwangspause nach sich zog. "Auch für mich war es ein kurioses Spiel. Ich konnte die Nervosität die ganze Zeit nicht ablegen", sagte Abwehrspieler Wickler. "Es ist schon eine neue Situation, wenn man plötzlich hört, Thole/Wickler müssen es für Deutschland reißen", sagte 2,06-Meter-Mann Thole. Für den 22 Jahre alten Blockspieler und seinen Partner ist es die erste WM. Im Vorjahr hatte das Duo beim Welttour-Finale in Hamburg mit Platz vier überrascht sowie erstmals zusammen den nationalen Titel geholt. "So unbeschwert wie im Vorjahr konnten wir hier beim Auftakt nicht mehr aufspielen. Ich habe mich nicht so richtig wohl gefühlt", berichtete Wickler.

Körtzinger/Schneider mit Kampf zum Erfolg

Ganz anders erging es Leonie Körtzinger/Sarah Schneider. Das junge deutsche Perspektivteam musste gegen Kinga Wojtasik/Katarzyna Kociolek aus Polen wie am Vortag über die volle Distanz, behielt aber anders als im Auftaktmatch gegen die Österreicherinnen Lena Plesiutschnig/Katharina Schützenhöfer (10:21, 21:16, 8:15) im Tie-Break die Oberhand. Nach großem Kampf siegte das HSV-Duo mit 23:21, 16:21, 15:11 und darf nun mit dem Einzug in die K.o.-Runde liebäugeln. "Die Zuschauer haben uns so nach vorne gepeitscht, ohne sie hätten wir es nicht geschafft", jubelte Schneider.

