Stand: 30.09.2019 10:30 Uhr

Thaiboxer Schroth: WM-Comeback nach Horror-Verletzung von Andreas Bellinger, NDR.de

Der Schock hätte kaum größer sein können. Als Pascal Schroth aus dem Koma erwachte, konnte er sich nicht mehr bewegen. Nur der Lidschlag seiner Augen funktionierte in den bangen Minuten, in denen er in seinem Krankenhausbett regungslos an die Decke starrte und auf eine Erklärung der Ärzte wartete. Schemenhaft konnte sich der Profi-Thaiboxer daran erinnern, dass ihn sein chinesischer Kontrahent mit einer verbotenen Technik kopfüber in den Ringboden gerammt und es einen fürchterlichen Knacks gegeben hatte. Genickbruch lautete die Diagnose. "Über Nacht wurde mir alles genommen", erzählt der 25-Jährige im Sportclub des NDR. "Auf einmal hatte ich keine Aufgabe mehr im Leben."

Der große Kampf von Thai-Boxer Schroth Sportclub - 29.09.2019 22:50 Uhr Thai-Boxer Pascal Schroth zog sich vor einem Jahr einen Halswirbelbruch zu. Der gebürtige Bremerhavener wurde wieder gesund und kämpft nun erneut um einen WM-Titel.







5 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Ich hatte einen Identitätsverlust"

Nur knapp war er dem Rollstuhl, vielleicht sogar dem Tod entkommen, aber das realisierte er zunächst gar nicht. "Es ist eine Welt für mich zusammengebrochen", sagt der 25-Jährige und erinnert sich an den Moment der bitteren Wahrheit, die ihn sogleich an das Schicksal seiner Großmutter denken ließ, die einen Treppensturz nicht überlebt hatte. Doch der gebürtige Bremerhavener hatte "Glück im Unglück", was ihm die chinesischen Ärzte in der fremden Sprache gleichwohl nur schwer verständlich machen konnten. Der fünfte Halswirbel war gebrochen, es waren aber keine Nervenbahnen verletzt. Die Gefahr einer Lähmung bestand nicht, solange der glatte Bruch fixiert blieb. "Normalerweise habe ich zwölfmal die Woche trainiert. Und plötzlich ging gar nichts mehr", sagt er. "Es war sehr schlimm, ich hatte so was wie Identitätsverlust."

Unfall oder Rache?

Zwölf Wochen musste Schroth ein starres Korsett und eine Halskrause tragen. Nicht einfach für den beinharten Kämpfer. Ein paar Tage nach der schlimmen Verletzung wurde er in seine thailändische Wahlheimat geflogen. Weil die Chinesen Konsequenzen fürchteten? Oder weil bei der Veranstaltung nicht alles mit rechten Dingen zugegangen war? Vielleicht auch, weil der Promoter mit 6.000 Euro Schmerzensgeld davonkommen wollte? Oder war der Unfall vielleicht gar kein Unfall, sondern Rache, weil er seinen chinesischen Gegner Qinghao Meng kurz zuvor vor heimischem Publikum besiegt hatte? Fragen über Fragen - und Spekulationen, die Schroth nicht weiterhalfen. "Ich kann nicht glauben, dass es ein Unfall war", so der lädierte Thaiboxer damals im Video-Gespräch mit Radio Bremen.

Comeback ein kleines Wunder

Zurück in Phuket, fand "The German", so sein Kampfname, einen deutschsprachigen Arzt, der ihm Mut machte, seinen Sport vielleicht schon bald wieder ausüben zu können. "Mir war immer klar, dass ich wieder zurück in den Ring komme", sagt Schroth. "Tief im Inneren hatte ich nie Zweifel." Am Tag der deutschen Einheit soll es soweit sein - fast auf den Tag ein Jahr nach dem verhängnisvollen Move in China. Bei einem Kampfabend im Münchner Circus Krone will Schroth am Donnerstag seinen Weltmeister-Titel in der Klasse bis 72,5 Kilo gegen den Spanier Mariyan Asenov verteidigen. Es wäre ein Comeback, das mit Fug und Recht als Wunder bezeichnet werden könnte - wahrscheinlich ein noch größeres als der Sieg beim weltweit bedeutendsten Kings Cup 2016, den er damals als erster Deutscher gewonnen hat. Ein Risiko für seine Gesundheit sehe er nicht: "Wenn ich mir nicht ganz sicher wäre, würde ich am 3. Oktober nicht in den Ring steigen."

Anti-Aggressions-Training für den "Rotzlöffel"

"Ich fühle mich stärker als je zuvor", sagt Schroth, der einst nur deshalb zum Kampfsport kam, weil "er etwas rebellisch war", wie seine Mutter Tanja Holm-Bertelsen im Sportclub erzählt. "Ein kleiner Rotzlöffel" sei er gewesen, ergänzt Andy Voss, in dessen "Fight Fabrik" Schroth damals ein Anti-Aggressions-Training absolvierte. Bis er nach dem Abitur nach Thailand ging. Dort ist er längst bekannt wie hierzulande die besten Fußballer. Für sein Comeback hat er die vergangenen neun Monate täglich hart geschuftet. "Dreimal die Woche habe ich zudem ein spezifisches Nackentraining absolviert", sagt Schroth. Geholfen habe ihm die Unterstützung der Familie in Deutschland, vor allem aber die seiner Freundin in Phuket, die in diesen Tagen ein Kind von ihm erwartet. Schroth: "Wenn sie nicht gewesen wäre, hätte ich mich nie im Leben so schnell erholen können."

Schroth: "In den Ruin getrieben"

Alles gut also? Mitnichten. Schroth drücken Schulden, denn seine Arzt- und Anwaltsrechnungen wird er von den dubiosen Veranstaltern im Reich der Mitte kaum erstattet bekommen. Kollegen in Deutschland spendeten dem Rekonvaleszenten zwar die Einnahmen spezieller Kampfnächte und richteten eine Spendenseite ein. Aber das Jahr, im dem er seinen Beruf nicht ausüben konnte, hat ein fettes Minus auf dem Konto hinterlassen. Im Sportclub spricht der Weltmeister sogar davon, in den "finanziellen Ruin getrieben" worden zu sein. Dabei hatte er als 20-Jähriger Deutschland verlassen, "weil hierzulande kein Geld mit Kickboxen zu verdienen ist". Er ging nach Thailand - und kündigte seine deutsche Krankenversicherung. Ein (kostspieliger) Fehler. Aber Schroth ist gesund. "Zum Glück kann ich wieder kämpfen", sagt der wiederhergestellte Thaibox-Weltmeister und ergänzt im Sportclub voller Zuversicht: "Ich bin bereit!"

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 29.09.2019 | 22:50 Uhr